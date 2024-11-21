Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

*Nhà thầu phụ Nhật Bản chuyên lắp đặt hệ thống điện và điều hòa không khí của các công trình xây dựng

*Lương: 500 ~ 800 USD (GROSS)

※Thương lượng dựa trên năng lực và kinh nghiệm

*Nội dung công việc: Các công việc chính là thực hiện các dự án Offshore từ trụ sở chính tại Nhật Bản

- Sử dụng phần mềm AutoCAD (Tfas) và tạo bản vẽ thiết kế thiết bị

Cụ thể là, bao gồm việc chuyển các bản vẽ tay của các tòa nhà cũ sang bản vẽ kỹ thuật, và tạo các bản vẽ cải tạo, sửa chữa.

*Giờ làm việc: Thứ Hai ~ Thứ Sáu: 8:00 ~ 17:00 và Sáng thứ 7

Ngày nghỉ: Chủ Nhật, ngày lễ

*Địa điểm làm việc: Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*Yêu cầu:

- Có kinh nghiệm và kiến thức sử dụng phần mềm AutoCAD

- Có kinh nghiệm chuyên về các công trình thi công hệ thống cơ điện

- Tiếng Anh giao tiếp

※Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp

*Ưu tiên (Không bắt buộc):

- Biết tiếng Nhật

- Có kinh nghiệm làm việc tại Nhật hoặc công ty Nhật

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí CAD Operator

Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

*Phúc lợi:

- Đóng các loại bảo hiểm theo quy định của luật lao động

- Thưởng 1 năm 1 lần (1 tháng lương)

- Tăng lương 1 năm 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

