Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOMMIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Masteri west heights, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Hỗ trợ trong việc giám sát tiến độ thi công của dự án

Hỗ trợ lập biện pháp thi công, biện pháp an toàn, và phân công công việc cho công nhân

Hỗ trợ kiểm soát chất lượng trong quá trình thi công so với thiết kế

Báo cáo công việc định kỳ.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, nội thất hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm AutoCad và MS Office

Sẵn sàng đi các dự án

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOMMIT Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập hấp dẫn từ 4 triệu / tháng.

Có lộ trình và kế hoạch thăng tiến rõ ràng, cơ hội thăng tiến làm chính thức giữ chức vụ quản lý

Được đào tạo và phát triển sự nghiệp.

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật,......

Được trợ cấp thẻ xe hàng tháng, phụ cấp ăn trưa

Được nghỉ phép và những ngày Lễ Tết hàng năm

Thưởng thành tích vinh danh hàng quý/ hàng năm.

Thưởng hiệu quả làm việc năm lên đến 12 tháng lương.

Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, Bảo Hiểm Sức Khỏe và Tai Nạn.

Các khoản thưởng khác theo quy định của công ty như: Thưởng lễ 30/4-1/5, Thưởng 2/9, Thưởng Tết dương lịch,...

Các khoản phúc lợi vui chơi: Team Buliding, Happy Night, Happy Day, Ngày hội gia đình, Tổ chức sinh nhật, Quà tặng 8/3, Quà tặng 20/10, Quà tặng Quốc tế đàn ông

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOMMIT

