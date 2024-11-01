Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOMMIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOMMIT
Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Masteri west heights, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Hỗ trợ trong việc giám sát tiến độ thi công của dự án
Hỗ trợ lập biện pháp thi công, biện pháp an toàn, và phân công công việc cho công nhân
Hỗ trợ kiểm soát chất lượng trong quá trình thi công so với thiết kế
Báo cáo công việc định kỳ.
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, nội thất hoặc các ngành liên quan
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm AutoCad và MS Office
Sẵn sàng đi các dự án
Kỹ năng giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOMMIT Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp thực tập hấp dẫn từ 4 triệu / tháng.
Có lộ trình và kế hoạch thăng tiến rõ ràng, cơ hội thăng tiến làm chính thức giữ chức vụ quản lý
Được đào tạo và phát triển sự nghiệp.
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật,......
Được trợ cấp thẻ xe hàng tháng, phụ cấp ăn trưa
Được nghỉ phép và những ngày Lễ Tết hàng năm
Thưởng thành tích vinh danh hàng quý/ hàng năm.
Thưởng hiệu quả làm việc năm lên đến 12 tháng lương.
Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, Bảo Hiểm Sức Khỏe và Tai Nạn.
Các khoản thưởng khác theo quy định của công ty như: Thưởng lễ 30/4-1/5, Thưởng 2/9, Thưởng Tết dương lịch,...
Các khoản phúc lợi vui chơi: Team Buliding, Happy Night, Happy Day, Ngày hội gia đình, Tổ chức sinh nhật, Quà tặng 8/3, Quà tặng 20/10, Quà tặng Quốc tế đàn ông
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOMMIT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI