Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 45 - 91 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 90 Nguyễn Đình Chiểu, P Đa Kao,Hồ Chí Minh

Phụ trách, quản lý và chịu trách nhiệm chung toàn bộ dự án về tiến độ, chất lượng, nhân sự

Dự đoán những rủi ro có thể phát sinh trong dự án và đưa ra phương án giải quyết

Đảm bảo việc thực hiện dự án theo đúng kế hoạch của khách hàng

Chủ động đề xuất các phương án xử lý chức năng trong dự án

Là cầu nối giữa quản lý dự án bên khách hàng và các bên liên quan để xử lý công việc của toàn dự án

Tham gia quá trình báo giá dự án

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tiếng Nhật N2 trở lên.

Có chứng chỉ DataCloud Developer/UmoniStudio Developer/Kinh nghiệm về Tableau/ Kinh nghiệm thực tế trong Manufacturing Cloud.

Salesforce Administrator

Salesforce Platform Developer I, II

Salesforce Application Architect

Salesforce Javascript Developer I

Salesforce Certified Administrator (SCA)

Có kinh nghiệm về LWC, AURA

Có kiến thức nền tảng về phát triển phần mềm, Cloud.

Kỹ năng quản lý công việc, giám sát quy trình tốt và linh hoạt trong giải quyết vấn đề.

Có khả năng build team

Tính chủ động cao trong công việc và chịu áp lực tốt.

Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile/Scrum.

Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương – thưởng:Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn. Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo quy chế công ty. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hay quà tặng các ngày lễ trong năm (8/3, 20/10, Trung Thu, ...). Chế độ tăng ngày phép theo thâm niên.

Đánh giá hiệu suất công việc:2 lần/năm.

Chăm sóc sức khỏe:Gói bảo hiểm sức khỏe toàn phần dành cho nhân viên & mở rộng dành cho người thân nhân viên có thâm niên làm việc. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Hoạt động ngoại khóa do công ty tài trợ:Hoạt động từ thiện. Các giải đấu do công ty tổ chức: Bóng đá, Bóng bàn, E-sport ...

Đào tạo:Trung tâm đào tạo dành riêng cho Fresher, Lớp đào tạo kĩ năng mềm, kĩ năng kĩ thuật; tài trợ cho nhân viên thi chứng chỉ phục vụ công việc.

Môi trường làm việc:Không gian chung và không gian làm việc xanh-sạch-năng động, cùng trang thiết bị làm việc luôn được cập nhật mới nhất.

