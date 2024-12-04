Tuyển Kỹ sư xây dựng Văn Phòng Đại Diện Zen Living Ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 37 Ấp 3, Tỉnh Lộ 2, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi

Mô tả Công việc

- Triển khai bản vẽ shop drawing từ bản vẽ kiến trúc, thiết kế 3D của phòng thiết kế, thực hiện bản vẽ chi tiết kết cấu, bóc tách vật tư.

- Thống kê chính xác được nguyên vật liệu sử dụng cho sản phẩm thiết kế của tất cả các sản phẩm từ phòng thiết kế.

- Triển khai bản vẽ kỹ thuật - mô tả chất liệu -quy chuẩn màu sắc, chất liệu tương phối.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế sau khi hoàn thiện. Nghiên cứu cách làm, phương án sản xuất tối ưu cho sản phẩm.

- Theo sát tiến độ đảm bảo sản phẩm sản xuất đúng yêu cầu. Kịp thời chỉnh sửa và giải quyết nhanh nếu có sai sót.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành kỹ thuật.

- Kinh nghiệm:Từ 1 năm trở lên, ưu tiên hiểu biết về các loại vật liệu, ưu tiên đã có kinh nghiệm về kĩ thuật sản phẩm gỗ công nghiệp.

- Có tư duy và sáng tạo.

- Có tinh thần trách nhiệm cao.

- Chịu khó và chịu được áp lực cao trong công việc.

- Nhiệt tình, năng động, nhạy bén.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm: CAD, Sketchup...

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

