Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Blue Elation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Blue Elation
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Mô tả Công việc
Bốc tác khối lượng và lập BOQ , phân tích đơn giá cho các hạng mục liên quan về xây dựng,MEPF, hạ tầng, cảnh quan, nội thất... có liên quan đến việc đầu tư xây dựng.
• Chịu trách nhiệm chính đối với các hoạt động lập và quản lý khái toán, ngân sách và dự toán, đấu thầu cho các Dự án bất động sản, Công trình, Dự án khác.
• Quản lý toàn bộ công việc trong Phòng về ngân sách và hợp đồng dự án theo đúng nội dung công việc đã được phê duyệt.
• Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong công tác hoạch định kế hoạch đấu thầu, mời thầu và tham gia góp ý kiến về các yêu cầu kỹ thuật cho các gói thầu trước và trong khi ký hợp đồng với Công ty.
• Tìm kiếm, cập nhật các nhà cung cấp, vật tư, vật liệu, thiết bị. Xây dựng hệ thống dữ liệu về nhà cung cấp, giá, vật tư, vật liệu, thiết bị làm cơ sở cho việc lập dự toán và kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng.
• Quản lý và kiểm soát dữ liệu cơ sở về giá, thường xuyên cập nhật giá theo từng thời điểm và khu vực theo từng năm.
• Phối hợp với các phòng ban liên quan để kiểm soát thiết kế, vật liệu sử dụng đảm bảo chi phí không vượt khái toán đã được phê duyệt.
• Kiểm soát, quản lý và báo cáo ngân sách xây dựng theo các giai đoạn thực hiện dự án.
• Kiểm tra các hồ sơ thanh toán/ quyết toán của nhà thầu
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế xây dựng, kiến trúc, xây dựng dân dụng, kết cấu công trình. Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ dự toán xây dựng công trình
Kinh nghiệm: Hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn và từng làm tại các Chủ Đầu Tư. Có kiến thức và kinh nghiệm về lập dự toán và kiểm soát chi phí trong xây dựng công trình. Có kinh nghiệm trong công tác thi công xây dựng.
Số năm kinh nghiệm: 05 - 07 năm
Yêu cầu khác: Kỹ năng lãnh đạo, anh văn giao tiếp, sử dụng tốt các phần mềm chuyên môn, Đã từng làm việc cho các công ty Chủ đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng
Tại Công Ty TNHH Blue Elation Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Xe đưa đón
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
CLB thể thao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Blue Elation
