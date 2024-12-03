Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Blue Elation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mô tả Công việc

Bốc tác khối lượng và lập BOQ , phân tích đơn giá cho các hạng mục liên quan về xây dựng,MEPF, hạ tầng, cảnh quan, nội thất... có liên quan đến việc đầu tư xây dựng.

• Chịu trách nhiệm chính đối với các hoạt động lập và quản lý khái toán, ngân sách và dự toán, đấu thầu cho các Dự án bất động sản, Công trình, Dự án khác.

• Quản lý toàn bộ công việc trong Phòng về ngân sách và hợp đồng dự án theo đúng nội dung công việc đã được phê duyệt.

• Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong công tác hoạch định kế hoạch đấu thầu, mời thầu và tham gia góp ý kiến về các yêu cầu kỹ thuật cho các gói thầu trước và trong khi ký hợp đồng với Công ty.

• Tìm kiếm, cập nhật các nhà cung cấp, vật tư, vật liệu, thiết bị. Xây dựng hệ thống dữ liệu về nhà cung cấp, giá, vật tư, vật liệu, thiết bị làm cơ sở cho việc lập dự toán và kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng.

• Quản lý và kiểm soát dữ liệu cơ sở về giá, thường xuyên cập nhật giá theo từng thời điểm và khu vực theo từng năm.

• Phối hợp với các phòng ban liên quan để kiểm soát thiết kế, vật liệu sử dụng đảm bảo chi phí không vượt khái toán đã được phê duyệt.

• Kiểm soát, quản lý và báo cáo ngân sách xây dựng theo các giai đoạn thực hiện dự án.

• Kiểm tra các hồ sơ thanh toán/ quyết toán của nhà thầu