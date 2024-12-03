Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP Tập Đoàn Hưng Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

- Vận hành, bảo dưỡng các thiết bị kỹ thuật tòa nhà theo kế hoạch của BQL chung cư.

- Thực hiện công tác sửa chữa thay thế các thiết bị khu vực công cộng và các hạng mục mà cư dân yêu cầu....

- Kiểm tra ngăn ngừa rủi ro hệ thống kỹ thuật, sửa chữa các thiết bị liên quan đến hệ thống kỹ thuật có thể.

- Thực hiện chống thấm, làm sạch, ghi nhãn các chất nguy hại và các công việc khác có liên quan theo phân công của Đội trưởng kỹ thuật/ Giám sát dịch vụ.

- Ghi nhật ký công việc hàng ngày, cập nhật tình hình bảo dưỡng các máy móc thiết bị vào sổ theo dõi; Báo cáo các trường hợp hỏng hóc cho quản lý để tìm hướng khắc phục sửa chữa.

- Trực ca Phòng kỹ thuật theo phân công và bố trí của lãnh đạo.

- Báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Kỹ sư trưởng, Trưởng Ban Quản lý chung cư và Ban Giám đốc Công ty.