Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP Tập Đoàn Hưng Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty CP Tập Đoàn Hưng Thịnh
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
- Vận hành, bảo dưỡng các thiết bị kỹ thuật tòa nhà theo kế hoạch của BQL chung cư.
- Thực hiện công tác sửa chữa thay thế các thiết bị khu vực công cộng và các hạng mục mà cư dân yêu cầu....
- Kiểm tra ngăn ngừa rủi ro hệ thống kỹ thuật, sửa chữa các thiết bị liên quan đến hệ thống kỹ thuật có thể.
- Thực hiện chống thấm, làm sạch, ghi nhãn các chất nguy hại và các công việc khác có liên quan theo phân công của Đội trưởng kỹ thuật/ Giám sát dịch vụ.
- Ghi nhật ký công việc hàng ngày, cập nhật tình hình bảo dưỡng các máy móc thiết bị vào sổ theo dõi; Báo cáo các trường hợp hỏng hóc cho quản lý để tìm hướng khắc phục sửa chữa.
- Trực ca Phòng kỹ thuật theo phân công và bố trí của lãnh đạo.
- Báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Kỹ sư trưởng, Trưởng Ban Quản lý chung cư và Ban Giám đốc Công ty.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi: từ 22 trở lên.
- Trình độ: Đại học, Cao đẳng, Trung cấp
- Tốt nghiệp chuyên ngành: Điện/Cơ điện/Kỹ thuật/Xây dựng
- Vi tính: thành thạo tin học văn phòng.
- Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 01 năm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên người có kinh nghiệm về kỹ thuật tòa nhà.
- Kỹ năng khác: quan sát, kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa rủi ro.
- Đặc điểm: thật thà, siêng năng, có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty CP Tập Đoàn Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập Đoàn Hưng Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
