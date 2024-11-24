Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc Thiết Kế Xây Dựng Phú Thiện Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc Thiết Kế Xây Dựng Phú Thiện Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc Thiết Kế Xây Dựng Phú Thiện Phát
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc Thiết Kế Xây Dựng Phú Thiện Phát

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc Thiết Kế Xây Dựng Phú Thiện Phát

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện việc đo đạc hiện trạng nhà đất bằng máy leica, topcom, cắm móc ranh nhà đất.
Đo đạc địa chính nhà đất, thực hiện thủ tục đo vẽ ghi nhận hiện trạng thực tế khu đất, nhà ở.
Biết sử dụng AutoCad, biết sử dụng máy đo toàn đạc Topcom,... (sẽ được hướng dẫn thêm).
Thực hiện phát thảo bản vẽ trên máy tính.
Thực hiện hồ sơ nộp thẩm định bản vẽ.
Chi tiết sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành liên quan đo đạc địa chính, trắc địa bản đồ, quản lý đất đai,...
Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm trong lĩnh vực chuyên môn.
Biết sử dụng thành thạo AutoCad, biết sử dụng máy đo toàn đạc Topcom,... (sẽ được hướng dẫn thêm).
Trung thực, chuyên cần, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc, siêng năng và chịu khó.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc Thiết Kế Xây Dựng Phú Thiện Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng thêm theo thành tích, năng suất công việc.
Được hưởng các chế độ BHXH theo quy định nhà nước
Đi du lịch 01 năm/ lần
Thưởng tết/ lễ theo qui định.
Thưởng thêm theo thành tích, năng suất công việc.
Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc Thiết Kế Xây Dựng Phú Thiện Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc Thiết Kế Xây Dựng Phú Thiện Phát

Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc Thiết Kế Xây Dựng Phú Thiện Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 8 Tú Xương, Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

