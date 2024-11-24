Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc Thiết Kế Xây Dựng Phú Thiện Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện việc đo đạc hiện trạng nhà đất bằng máy leica, topcom, cắm móc ranh nhà đất.

Đo đạc địa chính nhà đất, thực hiện thủ tục đo vẽ ghi nhận hiện trạng thực tế khu đất, nhà ở.

Biết sử dụng AutoCad, biết sử dụng máy đo toàn đạc Topcom,... (sẽ được hướng dẫn thêm).

Thực hiện phát thảo bản vẽ trên máy tính.

Thực hiện hồ sơ nộp thẩm định bản vẽ.

Chi tiết sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành liên quan đo đạc địa chính, trắc địa bản đồ, quản lý đất đai,...

Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm trong lĩnh vực chuyên môn.

Biết sử dụng thành thạo AutoCad, biết sử dụng máy đo toàn đạc Topcom,... (sẽ được hướng dẫn thêm).

Trung thực, chuyên cần, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc, siêng năng và chịu khó.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc Thiết Kế Xây Dựng Phú Thiện Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng thêm theo thành tích, năng suất công việc.

Được hưởng các chế độ BHXH theo quy định nhà nước

Đi du lịch 01 năm/ lần

Thưởng tết/ lễ theo qui định.

Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc Thiết Kế Xây Dựng Phú Thiện Phát

