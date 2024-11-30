Tuyển Kỹ sư xây dựng Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng,Bình Định, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng, khối lượng các hạng mục công trình.

- Làm việc với tư vấn giám sát, Ban quản lý dự án về hồ sơ chất lượng, khối lượng, thanh quyết toán công trình.

- Lập biện pháp thi công, tiến độ thi công các hạng mục công trình.

- Kiểm tra rà soát các điều khoản hợp đồng, đơn giá hợp đồng, dự toán.

- Kiểm soát tiến độ thực hiện theo hồ sơ chất lượng, khối lượng gói thầu.

- Các công việc khác theo sự phân công của Ban điều hành Dự án.

Trình độ học vấn:Cao đẳng trở lên chuyên ngành Xây dựng Cầu - Đường, Kinh tế Xây dựng, Hạ tầng Giao thông;

Trình độ ngoại ngữ: Trình độ B trở lên;

Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo MS Office, Autocad;

Kinh nghiệm:từ 01 năm trở lên ở vị trí tương đương;

Sẵn sàng làm việc tại dựán.

PHÚC LỢI:

- Được bố trí chỗ ở khang trang, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi

- Được hỗ trợ ăn uống đầy đủ 03 bữa/ngày; khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Mức lương cạnh tranh theo năng lực, cam kết không nợ lương, trễ lương

- Phụ cấp làm việc tại dự án

- Thưởng các ngày Lễ, Tết như: 30/4, 1/5, 2/9, 1/1, lương tháng 13...

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và công ty

- Được cấp phát đồ bảo hộ lao động, đồng phục văn phòng (định kỳ hàng năm)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng, công bằng

- Chế độ Công đoàn, thăm hỏi ốm đau, thai sản; tặng quà dịp đặc biệt như: sinh nhật, hiếu hỷ, 8/3, 20/10, trung thu cho con em CBNV và được tổ chức đưa đón CBNV khi về quê ăn Tết;

- Được tham gia các hoạt động giao lưu, vui chơi, giải trí, ngoại khóa như: văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi tay nghề...

Ngành nghề: Xây dựng, Quản lý chất lượng (QA/QC), Quản lý điều hành

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Lạng SơnBình DươngBình Định

