Tuyển Kỹ sư xây dựng Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Cao tốc Hữu Nghị

- Chi Lăng,Bình Định, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng, khối lượng các hạng mục công trình.
- Làm việc với tư vấn giám sát, Ban quản lý dự án về hồ sơ chất lượng, khối lượng, thanh quyết toán công trình.
- Lập biện pháp thi công, tiến độ thi công các hạng mục công trình.
- Kiểm tra rà soát các điều khoản hợp đồng, đơn giá hợp đồng, dự toán.
- Kiểm soát tiến độ thực hiện theo hồ sơ chất lượng, khối lượng gói thầu.
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban điều hành Dự án.
Trình độ học vấn:Cao đẳng trở lên chuyên ngành Xây dựng Cầu - Đường, Kinh tế Xây dựng, Hạ tầng Giao thông;
Trình độ ngoại ngữ: Trình độ B trở lên;
Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo MS Office, Autocad;
Kinh nghiệm:từ 01 năm trở lên ở vị trí tương đương;
Sẵn sàng làm việc tại dựán.
PHÚC LỢI:
- Được bố trí chỗ ở khang trang, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi
- Được hỗ trợ ăn uống đầy đủ 03 bữa/ngày; khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Mức lương cạnh tranh theo năng lực, cam kết không nợ lương, trễ lương
- Phụ cấp làm việc tại dự án
- Thưởng các ngày Lễ, Tết như: 30/4, 1/5, 2/9, 1/1, lương tháng 13...
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và công ty
- Được cấp phát đồ bảo hộ lao động, đồng phục văn phòng (định kỳ hàng năm)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng, công bằng
- Chế độ Công đoàn, thăm hỏi ốm đau, thai sản; tặng quà dịp đặc biệt như: sinh nhật, hiếu hỷ, 8/3, 20/10, trung thu cho con em CBNV và được tổ chức đưa đón CBNV khi về quê ăn Tết;
- Được tham gia các hoạt động giao lưu, vui chơi, giải trí, ngoại khóa như: văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi tay nghề...
Ngành nghề: Xây dựng, Quản lý chất lượng (QA/QC), Quản lý điều hành
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Lạng SơnBình DươngBình Định

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:Cao đẳng trở lên chuyên ngành Xây dựng Cầu - Đường, Kinh tế Xây dựng, Hạ tầng Giao thông;
Trình độ ngoại ngữ: Trình độ B trở lên;
Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo MS Office, Autocad;
Kinh nghiệm:từ 01 năm trở lên ở vị trí tương đương;
Sẵn sàng làm việc tại dựán.
PHÚC LỢI:
- Được bố trí chỗ ở khang trang, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi
- Được hỗ trợ ăn uống đầy đủ 03 bữa/ngày; khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Mức lương cạnh tranh theo năng lực, cam kết không nợ lương, trễ lương
- Phụ cấp làm việc tại dự án
- Thưởng các ngày Lễ, Tết như: 30/4, 1/5, 2/9, 1/1, lương tháng 13...
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và công ty
- Được cấp phát đồ bảo hộ lao động, đồng phục văn phòng (định kỳ hàng năm)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng, công bằng
- Chế độ Công đoàn, thăm hỏi ốm đau, thai sản; tặng quà dịp đặc biệt như: sinh nhật, hiếu hỷ, 8/3, 20/10, trung thu cho con em CBNV và được tổ chức đưa đón CBNV khi về quê ăn Tết;
- Được tham gia các hoạt động giao lưu, vui chơi, giải trí, ngoại khóa như: văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi tay nghề...

Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

