Tuyển Kỹ thuật IT Công ty cổ phần Super MRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 173 Xuân Thủy,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phân tích yêu cầu kỹ thuật từ khách hàng, đề xuất giải pháp và sản phẩm phù hợp

- Tìm kiếm và làm việc với nhà cugn cấp để làm rõ các yêu cầu kỹ thuật

- Hỗ trợ chuẩn bị, kiểm tra hồ sơ kỹ thuật và đấu thầu

- Hỗ trợ phòng kinh doanh trong việc chốt đơn hàng, nghiệm thu sản phẩm và xử lý các vấn đề kỹ thuật

- Thay mặt phòng kinh doanh giao hàng, nghiệm thu tại hiện trường và hoàn thiện hồ sơ thanh toán

- Triển khai dịch vũ kỹ thuật tại hiện trường, bao gồm lắp đặt, bảo trì và hướng dẫn sử dụng

- Xây dựng tài liệu, tổ chức dào tạo về sản phẩm/ giải pháp và đào tạo nội bộ cho các phòng ban liên quan

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhận và hỗ trợ đóng gói, giao hàng, kiểm đếm

- Tham gia cập nhật và xây dựng dữ liệu sản phẩm, đồng thời tiếp nhận công nghệ mới

- Phối hợp xây dựng hợp đồng dài hạn và đề xuất các giải pháp mới nhằm tăng trưởng doanh thu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp từ cao đăng trở lên các ngành như Cơ khí, Điện, Tự động hóa hoặc các ngành kiên quan

-Có kiến thức tốt về vật tư công nghiệp, sản phẩm kỹ thuật hoặc giải pháp kỹ thuật

-Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc trong lĩnh vực liên quan (kỹ thật, hỗ trợ kỹ thật, dịch vụ kỹ thuật

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các sản phẩn/ giải pháp công nghiệp hoặc đấu thầu dự án

-Có kỹ năng phân tích và xử lý yêu cầu kỹ thuật tố

-Thành thạo các công cụ tin học văn phòng, biết sử dụng phần mềm kỹ thuật (Auto Cad, lập trình PLC/ HMI) là một lợi thế

-Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc với khách hàng và nhà cung cấp tốt

-Có kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp liên phòng ban

-Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng anh (bắt buộc)

-Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu

Tại Công ty cổ phần Super MRO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 – 15tr/tháng (có thể thỏa thuận theo năng lực)

-Tham gia du xuân/nghỉ mát/teambuilding...hàng năm

-Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ...

-Hưởng các chế độ phúc lợi như quà sinh nhật, ngoại khóa, các sự kiện hàng quý/năm, các phần quà các ngày Lễ, Tết...

-Cơ hội được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Super MRO

