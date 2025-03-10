Tuyển Kỹ thuật IT Công ty cổ phần Super MRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ thuật IT Công ty cổ phần Super MRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Super MRO
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty cổ phần Super MRO

Kỹ thuật IT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại Công ty cổ phần Super MRO

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 173 Xuân Thủy,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phân tích yêu cầu kỹ thuật từ khách hàng, đề xuất giải pháp và sản phẩm phù hợp
- Tìm kiếm và làm việc với nhà cugn cấp để làm rõ các yêu cầu kỹ thuật
- Hỗ trợ chuẩn bị, kiểm tra hồ sơ kỹ thuật và đấu thầu
- Hỗ trợ phòng kinh doanh trong việc chốt đơn hàng, nghiệm thu sản phẩm và xử lý các vấn đề kỹ thuật
- Thay mặt phòng kinh doanh giao hàng, nghiệm thu tại hiện trường và hoàn thiện hồ sơ thanh toán
- Triển khai dịch vũ kỹ thuật tại hiện trường, bao gồm lắp đặt, bảo trì và hướng dẫn sử dụng
- Xây dựng tài liệu, tổ chức dào tạo về sản phẩm/ giải pháp và đào tạo nội bộ cho các phòng ban liên quan
- Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhận và hỗ trợ đóng gói, giao hàng, kiểm đếm
- Tham gia cập nhật và xây dựng dữ liệu sản phẩm, đồng thời tiếp nhận công nghệ mới
- Phối hợp xây dựng hợp đồng dài hạn và đề xuất các giải pháp mới nhằm tăng trưởng doanh thu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp từ cao đăng trở lên các ngành như Cơ khí, Điện, Tự động hóa hoặc các ngành kiên quan
-Có kiến thức tốt về vật tư công nghiệp, sản phẩm kỹ thuật hoặc giải pháp kỹ thuật
-Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc trong lĩnh vực liên quan (kỹ thật, hỗ trợ kỹ thật, dịch vụ kỹ thuật
-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các sản phẩn/ giải pháp công nghiệp hoặc đấu thầu dự án
-Có kỹ năng phân tích và xử lý yêu cầu kỹ thuật tố
-Thành thạo các công cụ tin học văn phòng, biết sử dụng phần mềm kỹ thuật (Auto Cad, lập trình PLC/ HMI) là một lợi thế
-Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc với khách hàng và nhà cung cấp tốt
-Có kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp liên phòng ban
-Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng anh (bắt buộc)
-Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu

Tại Công ty cổ phần Super MRO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 – 15tr/tháng (có thể thỏa thuận theo năng lực)
-Tham gia du xuân/nghỉ mát/teambuilding...hàng năm
-Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ...
-Hưởng các chế độ phúc lợi như quà sinh nhật, ngoại khóa, các sự kiện hàng quý/năm, các phần quà các ngày Lễ, Tết...
-Cơ hội được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Super MRO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Super MRO

Công ty cổ phần Super MRO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VP3, Tầng 24, Tháp B, Tòa nhà 173 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

