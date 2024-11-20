Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Backend Developer Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Backend Developer

- Tham gia phát triển dự án web lớn cho các tổ chức tài chính, bất động sản, hàng không,… sử dụng Java Spring Boot
- Code và thực hiện Unit Test theo tài liệu thiết kế chi tiết và tài liệu đặc tả test (testcase)
- Điều tra và tư vấn giải pháp kỹ thuật khi được yêu cầu
- Hỗ trợ team test thực hiện IT/ST
- Nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới phục vụ nhu cầu phát triển của công ty
- Những công việc khác theo phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm trên 3 năm sử dụng Java Spring
Ưu tiên ứng viên có tiếng Nhật tương đương N3
Có kinh nghiệm làm các dự án offshore là một lợi thế
Sẵn sàng học hỏi tiếp thu lĩnh vực mới.

Chế độ đãi ngộ

Chế độ đãi ngộ:
- Trợ cấp đi lại, trợ cấp ăn trưa, trợ cấp tiếng Nhật, trợ cấp onsite khi tham gia dự án bên khách hàng...
- Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng nhân viên xuất sắc quý, năm, nhân viên tiêu biểu đi du lịch Nhật Bản
- Nghỉ theo lịch công ty, nghỉ theo lịch khách hàng Nhật (ngoài các ngày nghỉ theo quy định, 1 năm có thêm 2 đợt nghỉ dài)
- Nghỉ tham gia Ngày hội khai giảng cùng con.
Chế độ chăm sóc phụ nữ:
- Nghỉ sinh lý phụ nữ: 8h/ tháng; Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày
- Chế độ làm việc remote khi con ốm.
Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên:
- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động
- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho toàn bộ nhân viên làm việc trên 1 năm
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín (Bệnh viện Thu Cúc, bệnh viện Medlatec...).
Văn phòng làm việc tiện ích: Miễn phí trà, có máy pha coffee tại khu vực ăn uống của công ty.
Các hoạt động sôi nổi:
- Hoạt động team building kết nối đội nhóm hàng quý, company trip hàng năm
- Các CLB thể thao: bóng đá, bi lắc, bóng bàn, văn nghệ...
- Hoạt động du lịch thường niên và các sự kiện lớn trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, quận Ba Đình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

