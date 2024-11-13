Tuyển Backend Developer VC Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Thiết kế và phát triển backend có độ tin cậy, chịu tải cao cho hệ thống Dashboard của Public Cloud.

Tham gia vào maintain, refactor, tối ưu hiệu năng các dịch vụ cũ.

Tham gia vào review code.

Xử lý các issue về security, performance cho các backend để đảm bảo hệ thống chạy ổn định.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm code Python

Thành thạo Python và standard library của Python

Tư duy toán học và thuật toán tốt.

Viết code "sạch".

Thành thạo với các dịch vụ API-based và event-based communication.

Có kinh nghiệm sử dụng các database như MongoDB, MySQL, Redis; các Framework như Flask/Django...

Thành thạo Linux, sử dụng tốt môi trường command-line.

Biết sử dụng Git.

Chủ động, chăm chỉ update thông tin & kiến thức mới.

Tại VC Corp Thì Được Hưởng Những Gì

Dải lương dự kiến: 15,000,000 – 22,000,000 VNĐ

Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết m Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công...

Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm

Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận.



ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG:

Xem xét điều chỉnh lương khi cần thiết trong quá trình làm việc hoặc khi có thành tích vượt trội (không giới hạn số lần tăng lương trong năm). Các tiêu chí xét điều chỉnh lương:

Thời gian làm việc thực tế

Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI

Năng lực/đóng góp của bản thân



CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

Môi trường và điều kiện làm việc:

Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.

Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.

Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.

Các sự kiện hoạt động văn hóa nhân dịp lễ, tết:

Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập công ty VCCorp

Hoạt động kỷ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV

Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi...

Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm

Giải bóng đá thường niên

Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên

Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ

Các hoạt động liên hoan teambuilding theo nhóm, khối, bộ phận...

Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care

Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp

Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.

Chế độ nghỉ dưỡng và phúc lợi:

Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty).

Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động).

Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.

