Tuyển Lập trình viên Công ty CP Lendbiz làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty CP Lendbiz
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công ty CP Lendbiz

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty CP Lendbiz

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Đại Kim mới,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng giao diện cho các hệ thống quản lý nội bộ của công ty
Xây dựng giao diện web cho các sản phẩm fintech của công ty dành cho khách hàng
Phối hợp với các nhóm làm việc khác để đảm bảo chất lượng và tiến độ của công việc
Thực hiện bảo trì và nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của công ty
Thực hiện các công việc chuyên môn theo yêu cầu từ cấp quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc có kinh nghiệm thực tiễn tương đương
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc
Thành thạo kỹ năng lập trình web: HTML, CSS, JavaScript, JQuery...
Sử dụng tốt các framework Angular JS, ReactJS, biết sử dụng các framework như Next JS, Vue JS, WordPress... là một lợi thế
Có kinh nghiệm làm việc với Restful API
Có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng các công nghệ mới vào công việc

Tại Công ty CP Lendbiz Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn theo năng lực. Thử việc 2 tháng hưởng 85%, kết quả tốt có thể rút ngắn thời gian thử việc.
Các chế độ thưởng quý, năm, thưởng vinh danh theo quy định công ty.
Phu cấp ăn trưa 35k/ngày, gửi xe
Cung cấp thiết bị làm việc: laptop, máy tính, tài liệu, thẻ nhân viên, cardvisit, sim điện thoại...
Cơ hội đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu, và lộ trình thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng
Xét duyệt tăng lương, bậc chuyên viên định kỳ hoặc trước hạn khi kết quả làm việc xuất sắc.
Tham gia các chương trình nghỉ mát hàng năm, Teambuiding định kỳ, lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ...
Tham gia các chế độ khác theo quy định của Luật pháp, Công ty: BHXH, chế độ ngày nghỉ....
Môi trường làm việc Fintech năng động và sáng tạo, đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
Thời gian làm việc công ty:
Thứ 2 – Thứ 6: 8h00 – 17h30, nghỉ trưa 1,5 tiếng
Thứ 7: 8h00 – 12h00
Nghỉ Lễ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Lendbiz

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Lendbiz

Công ty CP Lendbiz

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn TT5-1B-25, Khu nhà ở thấp tầng, Khu đô thị mới Đại Kim, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

