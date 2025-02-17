Tuyển Lập trình viên Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 103 Thanh Xuân,Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng khối ngành Công nghệ Thông tin.
- Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Nắm vững các kỹ năng về xử lý sự cố máy tính, máy in, mạng máy tính và các thiết bị CNTT khác.
- Có kiến thức về hệ quản trị tập trung AD, Active Directory, DNS,...
- Có kiến thức về quản trị hệ thống email
- Có kiến thức về quản trị phần mềm Anti-Virus
- Có kiến thức về quản trị hệ thống tổng đài
Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
1. Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
