Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Công Nghệ CFOX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Công Nghệ CFOX
- Hồ Chí Minh:
- 927/1 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập trình và phát triển ứng dụng web, sản phẩm phần mềm trên nền tảng .NET, ASP.NET….
Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mã nguồn mở vào trong dự án.
Kết hợp với các bộ phận liên quan (Kiểm thử, hệ thống...) trong quá trình phát triển dự án.
Thực hiện các công việc và báo cáo theo yêu cầu của cấp quản lý.
Tham gia vào toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm phần mềm, thiết kế website, phát triển API cho ứng dụng.
Xử lý xuyên suốt quá trình phát triển sản phẩm, dự đoán và sửa chữa các vấn đề gặp phải.
Quản trị hiệu năng, kiểm tra và review code, đóng góp cho sự cải thiện của hệ thống kỹ thuật.
Tích cực đóng góp những kinh nghiệm, ý tưởng cũng như giải pháp tốt nhất cho việc phát triển dự án.
Ngôn ngữ lập trình chính: ASP.NET, .NET
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình và kiến thức các ngôn ngữ như: Visual Studio, C#, .NET, ASP.NET, MVC/MVC5, .NET Framwork, .NET Core, API Core, Generic, Unittest, Extension method, chain repo, SQL Server, JavaScrip, JQuery, CSS
Có kinh nghiệm làm việc với Third party như eInvoice, Payment, VoIP...
Ưu tiên các ứng viên kinh nghiệm với các sản phẩm CRM, Retail, POS
Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.
Đề cao trách nhiệm trong công việc, ý thức cao về chất lượng sản phẩm
Tại Công ty TNHH Công Nghệ CFOX Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định luật lao động
Lương tháng 13, thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật,...
Phụ cấp ăn trưa, chi phí gửi xe.
Du lịch, nghỉ dưỡng hằng năm theo chính sách của công ty.
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ CFOX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI