Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Công Nghệ CFOX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 927/1 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập trình và phát triển ứng dụng web, sản phẩm phần mềm trên nền tảng .NET, ASP.NET….

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mã nguồn mở vào trong dự án.

Kết hợp với các bộ phận liên quan (Kiểm thử, hệ thống...) trong quá trình phát triển dự án.

Thực hiện các công việc và báo cáo theo yêu cầu của cấp quản lý.

Tham gia vào toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm phần mềm, thiết kế website, phát triển API cho ứng dụng.

Xử lý xuyên suốt quá trình phát triển sản phẩm, dự đoán và sửa chữa các vấn đề gặp phải.

Quản trị hiệu năng, kiểm tra và review code, đóng góp cho sự cải thiện của hệ thống kỹ thuật.

Tích cực đóng góp những kinh nghiệm, ý tưởng cũng như giải pháp tốt nhất cho việc phát triển dự án.

Ngôn ngữ lập trình chính: ASP.NET, .NET

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình và kiến thức các ngôn ngữ như: Visual Studio, C#, .NET, ASP.NET, MVC/MVC5, .NET Framwork, .NET Core, API Core, Generic, Unittest, Extension method, chain repo, SQL Server, JavaScrip, JQuery, CSS

Có kinh nghiệm làm việc với Third party như eInvoice, Payment, VoIP...

Ưu tiên các ứng viên kinh nghiệm với các sản phẩm CRM, Retail, POS

Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

Đề cao trách nhiệm trong công việc, ý thức cao về chất lượng sản phẩm

Tại Công ty TNHH Công Nghệ CFOX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, tăng lương theo năng lực, theo định kỳ.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định luật lao động

Lương tháng 13, thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật,...

Phụ cấp ăn trưa, chi phí gửi xe.

Du lịch, nghỉ dưỡng hằng năm theo chính sách của công ty.

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ CFOX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin