Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Đồng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Đồng
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Đồng

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Đồng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 39A Ngô Quyền, Phường Hàng Bài , Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội, Việt Nam, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý hệ thống server chủ, quản lý và khắc phục sự cố Hệ thống mạng, máy tính văn phòng, máy in
- Quản lý hệ thống hệ thống mail Công ty
- Thống kê lập cơ sở dữ liệu của các thiết bị IT/PCs/Laptops trong Công ty:
- Phu trách Backup dữ liệu phần mềm kế toán định kỳ
- Triển khai và điều phối vận hành hệ thống quản lý công việc, quy trình, phê duyệt điện tử, chữ ký số của công ty
- Chuyển đổi số dữ liệu tài liệu của công ty và lưu giữ online
- Hỗ trợ phát triển ứng dụng bán hàng cho sản phẩm của công ty trên nền tảng thiết bị di động
- Hoạch định, tổ chức và kiểm soát các hoạt động của Phòng CNTT đảm bảo đạt được tính hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm hoặc Công nghệ thông tin.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai hệ thống quản lý công việc của doanh nghiệp
- Ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần cầu tiến, năng động, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình với công việc, chịu được áp lực công việc và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Đồng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận: Trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn
- Lương tháng thứ 13, Thưởng các dịp Lễ Tết, Thưởng định kỳ. Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Tham gia các hoạt động liên hoan, sự kiện, teambuilding công ty tổ chức, du lịch hàng năm theo quy định.
-Thời gian làm việc: từ thứ2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần.
- Nghỉ phép, lễ tết theo quy định của Nhà nước.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Luôn được tạo cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp và bản thân tại môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Đồng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Đồng

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Đồng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 39A Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

