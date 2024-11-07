Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Atech Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Bảo trì phát triển ứng dụng Ionic 2, nâng cấp lên phiên bản Ionic mới nhất.

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để cải thiện sản phẩm.

Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh và đề xuất các giải pháp hiệu quả.

Triển khai tính năng mới và cải tiến các chức năng hiện có để đáp ứng