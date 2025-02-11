Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Giải Pháp Chiến Lược SQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Giải Pháp Chiến Lược SQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Giải Pháp Chiến Lược SQ
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty TNHH Giải Pháp Chiến Lược SQ

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Chiến Lược SQ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- The Opera Metropole Thủ Thiêm, 05 đường D6, phường An Khánh, quận 2, thành phố Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tạo wireframe, xây dựng prototype, thiết kế giao diện và phát triển website.
Tối ưu hóa website đa nền tảng, tập trung vào trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi (CRO) với tính thẩm mỹ cao.
Bảo trì và cải tiến website, cập nhật liên tục các xu hướng thiết kế, công cụ và công nghệ mới nhất.
Thiết kế giao diện, lập trình, phát triển app.
Quản lý thông tin và dữ liệu liên quan.
Đảm bảo thiết kế tuân thủ các nguyên tắc thương hiệu, tiêu chuẩn thiết kế và đáp ứng theo tiến độ được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong thiết kế, lập trình web
Thành thạo về code và các công cụ thiết kế như Sketch, Figma, Adobe XD, Photoshop, After Effects...
Kinh nghiệm phát triển giao diện người dùng (HTML, CSS, JavaScript).
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Khả năng làm việc độc lập và quản lý nhiều dự án cùng lúc.
Nắm vững nguyên tắc thiết kế sản phẩm và hiểu biết các xu hướng về thiết kế UX/UI

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Chiến Lược SQ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận cạnh tranh.
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, sáng tạo.
Tiếp cận các thị trường khác nhau gồm Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc.
Được hưởng các chế độ thưởng, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Chiến Lược SQ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giải Pháp Chiến Lược SQ

Công Ty TNHH Giải Pháp Chiến Lược SQ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 159/29 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

