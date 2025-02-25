Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế

Lập trình viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- R1

- 11

- 10, Tầng 11, Tháp R1, Tòa nhà The EverRich, 968 Đường 3 tháng 2, Phường 15, Quận 11, TPHCM, Quận 11

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc chính:
• Làm việc và báo cáo trực tiếp cho CTO/CIO.
• Tham gia vào phát triển các dự án với vai trò Dev Leader từ giai đoạn Basic Design, Detail Design, Development, đến Release với sự hỗ trợ từ CTO.
• Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống, Database, phát triển các chức năng và đồng thời hỗ trợ các thành viên trong team để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
• Tham gia cùng PM (Project Manager) trong việc lập kế hoạch, định hướng dự án và hỗ trợ trong quá trình quản lý, triển khai dự án.
• Tiến hành các công việc khác theo sự phân công của quản lý, bao gồm nhưng không giới hạn Nghiên cứu công nghệ mới, Hỗ trợ team, và phát triển quy trình làm việc.
• Đảm bảo rằng các sản phẩm phần mềm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng, hiệu suất và bảo mật.
• Hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ các thành viên trong team để nâng cao kỹ năng chuyên môn.
• Đánh giá, cải tiến quy trình làm việc, giúp team làm việc hiệu quả hơn.
***

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm làm việc với Python/.Net và đã từng làm Team Leader cho dự án có tối thiểu 5 developers.
• Tốt nghiệp ngành CNTT từ các trường đại học uy tín.
• Có kiến thức vững vàng về OOP, Web Development, DBMS, ORM, Design Pattern.
• Thành thạo trong việc thao tác với HTML, CSS, JavaScript (JQuery, v.v.), Bootstrap, JSON, XML.
• Kinh nghiệm vững vàng với MySQL hoặc PostgreSQL, có khả năng thiết kế cơ sở dữ liệu và tối ưu hiệu suất hệ thống.
• Nắm vững mô hình MVC và thành thạo sử dụng Git.
• Có kinh nghiệm tối ưu hiệu năng cho các ứng dụng thực tế, phục vụ lượng lớn người dùng và dữ liệu.
• Có tinh thần học hỏi, luôn cập nhật kiến thức về các ngôn ngữ, công nghệ mới, đặc biệt là trong các lĩnh vực AI, Machine Learning, v.v.
• Kinh nghiệm với Restful API, MySQL, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, AJAX, JSON.
• Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt là một lợi thế.
Yêu cầu khác:
- Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và giải quyết vấn đề.
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với các hệ thống quản lý doanh nghiệp hoặc SaaS.
- Sẵn sàng học hỏi và phát triển trong môi trường công ty B2B SaaS.

Tại Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm hấp dẫn từ 35 triệu đến 45 triệu (tùy theo năng lực và kinh nghiệm), cùng các phúc lợi và chế độ thưởng xứng đáng.
- 13 tháng lương/năm, thưởng dự án, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng Tết, các dịp lễ.
- Xét tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc.
- Hỗ trợ tối đa phát triển cá nhân: Môi trường làm việc sáng tạo, khuyến khích phát triển sản phẩm cá nhân và khởi xướng ý tưởng mới. Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Được đào tạo chuyên môn qua các khóa học trong nội bộ công ty và từ các giảng viên uy tín.
- Làm việc cùng đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, nhiệt huyết và tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, với cơ hội phát huy tối đa khả năng cá nhân và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế

Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: R1-11-10, Tầng 11, Tháp R1, Tòa nhà EverRich, 968 đường 3 tháng 2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job324100
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Còn 37 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung Tâm Anh Ngữ Icancam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu
Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 11/10/2025
Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Còn 99 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần dịch vụ thực phẩm quốc tế – FOSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần dịch vụ thực phẩm quốc tế – FOSI
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH AEGONA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AEGONA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
18 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Union Technology Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Union Technology Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 30 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
17 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Rian Soft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty TNHH Rian Soft
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH RIVERCRANE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH RIVERCRANE VIỆT NAM
15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ICONTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ICONTECH
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 75 Triệu Công Ty TNHH Quick Việt Nam
60 - 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 21 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
15 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 80 - 100 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
60 - 80 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
12 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 21 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
15 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH S.F.Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty TNHH S.F.Express
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 32 - 45 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
32 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm