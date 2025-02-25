Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - R1 - 11 - 10, Tầng 11, Tháp R1, Tòa nhà The EverRich, 968 Đường 3 tháng 2, Phường 15, Quận 11, TPHCM, Quận 11

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc chính:

• Làm việc và báo cáo trực tiếp cho CTO/CIO.

• Tham gia vào phát triển các dự án với vai trò Dev Leader từ giai đoạn Basic Design, Detail Design, Development, đến Release với sự hỗ trợ từ CTO.

• Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống, Database, phát triển các chức năng và đồng thời hỗ trợ các thành viên trong team để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

• Tham gia cùng PM (Project Manager) trong việc lập kế hoạch, định hướng dự án và hỗ trợ trong quá trình quản lý, triển khai dự án.

• Tiến hành các công việc khác theo sự phân công của quản lý, bao gồm nhưng không giới hạn Nghiên cứu công nghệ mới, Hỗ trợ team, và phát triển quy trình làm việc.

• Đảm bảo rằng các sản phẩm phần mềm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng, hiệu suất và bảo mật.

• Hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ các thành viên trong team để nâng cao kỹ năng chuyên môn.

• Đánh giá, cải tiến quy trình làm việc, giúp team làm việc hiệu quả hơn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm làm việc với Python/.Net và đã từng làm Team Leader cho dự án có tối thiểu 5 developers.

• Tốt nghiệp ngành CNTT từ các trường đại học uy tín.

• Có kiến thức vững vàng về OOP, Web Development, DBMS, ORM, Design Pattern.

• Thành thạo trong việc thao tác với HTML, CSS, JavaScript (JQuery, v.v.), Bootstrap, JSON, XML.

• Kinh nghiệm vững vàng với MySQL hoặc PostgreSQL, có khả năng thiết kế cơ sở dữ liệu và tối ưu hiệu suất hệ thống.

• Nắm vững mô hình MVC và thành thạo sử dụng Git.

• Có kinh nghiệm tối ưu hiệu năng cho các ứng dụng thực tế, phục vụ lượng lớn người dùng và dữ liệu.

• Có tinh thần học hỏi, luôn cập nhật kiến thức về các ngôn ngữ, công nghệ mới, đặc biệt là trong các lĩnh vực AI, Machine Learning, v.v.

• Kinh nghiệm với Restful API, MySQL, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, AJAX, JSON.

• Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Yêu cầu khác:

- Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và giải quyết vấn đề.

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với các hệ thống quản lý doanh nghiệp hoặc SaaS.

- Sẵn sàng học hỏi và phát triển trong môi trường công ty B2B SaaS.

Tại Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm hấp dẫn từ 35 triệu đến 45 triệu (tùy theo năng lực và kinh nghiệm), cùng các phúc lợi và chế độ thưởng xứng đáng.

- 13 tháng lương/năm, thưởng dự án, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng Tết, các dịp lễ.

- Xét tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc.

- Hỗ trợ tối đa phát triển cá nhân: Môi trường làm việc sáng tạo, khuyến khích phát triển sản phẩm cá nhân và khởi xướng ý tưởng mới. Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Được đào tạo chuyên môn qua các khóa học trong nội bộ công ty và từ các giảng viên uy tín.

- Làm việc cùng đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, nhiệt huyết và tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, với cơ hội phát huy tối đa khả năng cá nhân và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.