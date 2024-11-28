Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN RYO MELLO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SN 14 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

- Quản lý, điều hành hoạt động của team Marketing đảm bảo hiệu quả theo yêu cầu đề ra;

- Đảm bảo kết quả làm việc của team;

- Xây dựng kế hoạch, chiến lược chạy các chương trình Digital Ads đảm bảo đạt hiệu quả;

- Hỗ trợ tuyển dụng, trực tiếp đào tạo, theo dõi, quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên thuộc quyền quản lý;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo yêu cầu từ quản lý.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 06 tháng kinh nghiệm làm vị trí Leader Marketing, mạnh Ads

- Am hiểu về Marketing tổng thể và có kinh nghiệm thực chiến về Digital Ads

- Tư duy sáng tạo, linh hoạt và khả năng thúc đẩy đội nhóm

- Laptop: Yêu cầu có Laptop

- Kỹ năng khác: Có thể sử dụng Tiếng Anh là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RYO MELLO Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

Bao gồm: Lương cơ bản 12.000.000 – 15.000.000 + Thưởng KPI

12.000.000 – 15.000.000 + Thưởng KPI

- Thử việc 1 tháng: Hưởng 80% lương cứng + Thưởng

- Đóng BHXH, nghỉ lễ, tết theo quy định.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RYO MELLO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.