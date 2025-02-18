Tuyển Marketing Director Công ty TNHH YEO VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại Công ty TNHH YEO VN
- Hồ Chí Minh: Vinhomes Golden River, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Quản lý Website, Fanpage, các Shop (TikTok Shop, Shopee Shop, Lazada Shop)
- Phát triển các chương trình khuyến mãi, kích cầu bán hàng.
- Quản lý bán hàng, Marketing mỹ phẩm
- Quản lý ngân sách, lên kế hoạch ngân sách Marketing và theo dõi việc thực hiện.
- Xây dựng hình ảnh thương hiệu công ty và các thương hiệu do công ty quản lý.
- Có kiến thức và hiểu biết sâu sắc về thị trường mỹ phẩm
- Quản lý đơn hàng, gửi hàng, chăm sóc khách hàng B2C
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Live Commerce (Livestream) và biết ngoại ngữ (Tiếng Hàn hoặc tiếng Anh)
- Sáng tạo và lên ý tưởng cho các chương trình truyền thông, quảng cáo, xây dựng thương hiệu
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+) Trình độ ứng viên yêu cầu: tốt nghiệp đại học
- Có kinh nghiệm sàn thương mại điện tử
-Có kinh nghiệm xây dựng thương hiệu Mỹ phẩm
- Hiểu biết về thị trường mỹ phẩm và khách hàng
- Am hiểu về Marketing Online
- Có khả năng Design, Photoshop, Edit Video cơ bản
- Xây dựng chiến lược kinh doanh khách hàng B2C
Tại Công ty TNHH YEO VN Thì Được Hưởng Những Gì
- Được học hỏi nâng cao kinh nghiệm và kiến thức cho bản thân
- Cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
- Thưởng lễ, tết, tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH YEO VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI