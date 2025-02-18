Tuyển Marketing Director Công ty TNHH YEO VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vinhomes Golden River, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Quản lý Website, Fanpage, các Shop (TikTok Shop, Shopee Shop, Lazada Shop)

- Phát triển các chương trình khuyến mãi, kích cầu bán hàng.

- Quản lý bán hàng, Marketing mỹ phẩm

- Quản lý ngân sách, lên kế hoạch ngân sách Marketing và theo dõi việc thực hiện.

- Xây dựng hình ảnh thương hiệu công ty và các thương hiệu do công ty quản lý.

- Có kiến thức và hiểu biết sâu sắc về thị trường mỹ phẩm

- Quản lý đơn hàng, gửi hàng, chăm sóc khách hàng B2C

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Live Commerce (Livestream) và biết ngoại ngữ (Tiếng Hàn hoặc tiếng Anh)

- Sáng tạo và lên ý tưởng cho các chương trình truyền thông, quảng cáo, xây dựng thương hiệu

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thời gian thử việc: 2 tháng

+) Trình độ ứng viên yêu cầu: tốt nghiệp đại học

- Có kinh nghiệm sàn thương mại điện tử

-Có kinh nghiệm xây dựng thương hiệu Mỹ phẩm

- Hiểu biết về thị trường mỹ phẩm và khách hàng

- Am hiểu về Marketing Online

- Có khả năng Design, Photoshop, Edit Video cơ bản

- Xây dựng chiến lược kinh doanh khách hàng B2C

Tại Công ty TNHH YEO VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

- Được học hỏi nâng cao kinh nghiệm và kiến thức cho bản thân

- Cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

- Thưởng lễ, tết, tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH YEO VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin