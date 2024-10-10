Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty CP Dược Liệu Trung Ương 2 Phytopharma làm việc tại Long An thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Phụ trách chính: Giám sát và thực hiện các chương trình An toàn An ninh Sức khỏe và môi trường tại Kho hàng của Phytopharma. An toàn PCCC (Hồ sơ pháp lý, Bảo trì bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống hoạt động đúng chức năng, Huấn luyện diễn tập,...); An toàn máy móc thiết bị (Kiểm định, An toàn xe nâng, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt...)

1. Thực hiện các đánh giá rủi ro, kiểm tra an toàn định kỳ và phát hiện tất cả các hành vi không an toàn hoặc vi phạm quy định.

2. Cập nhật các quy định pháp luật mới, đánh giá và thực hiện các hành động khắc phục nhằm đáp ứng yêu cầu pháp luật mới

3. Kiểm tra thiết bị và quy trình để đảm bảo an toàn.

4. Tập trung vào phòng ngừa bằng cách theo kịp bảo trì thiết bị và đào tạo nhân viên.

5. Đào tạo và hướng dẫn nhân viên về các quy định an toàn lao động, sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân.

6. Thường xuyên tham gia các hoạt động giáo dục để cập nhật kiến thức về sức khỏe, an toàn và bảo vệ môi trường.

7. Tạo các kế hoạch an toàn bao gồm biện pháp cải tiến với cơ sở hạ tầng và quy trình kinh doanh hiện tại.

+ Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành An toàn lao động, Bảo hộ Lao động, Môi trường, hoặc các ngành liên quan

+ Kinh nghiệm: 03 năm

+ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

+ Có kiến thức, và các qui định về GSDP của Bộ Y tế là một lợi thế

+ Có giấy chứng nhận về huấn luyện an toàn lao động, quản lý an toàn và sức khỏe môi trường (HSE).

+ Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đào tạo tốt

+ Thái độ làm việc: Chăm chỉ, tận tâm, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm

- LƯƠNG : 12-15 tr/tháng

- LÀM VIỆC : Thứ 2 – Thứ 7 (8:00 – 17:00)

- Địa điểm: Lô K.06, đường Long Hậu -Hiệp Phước, Khu công nghiệp Long Hậu, ấp 3, xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

CHẾ ĐỘ: Bảo hiểm full lương và các chế độ khác theo Luật LĐ. Phụ cấp xăng xe, ăn trưa, du lịch, đồng phục, khám sức khỏe định kì.

