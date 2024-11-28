Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Thăng Long, Bình Xuyên - Bắc Ninh, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Triển khai thiết kế bản vẽ bằng phần mềm chuyên dụng: Auto card, Revit...

- Bóc tách khối lượng vật tư theo bản vẽ thiết kế để tính toán đặt vật tư

- Tham gia giám sát, thi công tại các nhà máy của Nhật, TQ, châu u, tham gia các công việc khác tại dự án

- Làm hồ sơ nghiệm thu vật tư, nghiệm thu lắp đặt, bàn giao

- Sẵn sàng đi công tác, làm ngoài giờ

- Các công việc khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nhiệt Lạnh của các trường kỹ thuật như Đại học Bách Khoa, Xây Dựng, Công Nghiệp,...

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tương đương. sử dụng thành thạo AutoCad và các phần mềm chuyên dụng khác

- Các ứng viên đã có kinh nghiệm làm dự án có vốn đầu tư Nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp (nhà máy, nhà xưởng)

- Có thể đi công tác tại các tỉnh lân cận

Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8.000.000 - 15.000.000 VND

- Được làm việc trong môi trường trẻ, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến

- Các chế độ bảo hiểm theo quy định của công ty và pháp luật quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

