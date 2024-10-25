Tuyển Nhân Viên Bảo Hành thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Đắk Lắk

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: 100
- 102 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
• Thực hiện bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm, thiết bị của Công ty và cho khách hàng theo yêu cầu.
• Lắp đặt máy móc, thiết bị và hướng dẫn khách sử dụng các sản phẩm của Công ty
• Kiểm tra các sản phẩm tại showroom, đảm bảo các sản phẩm luôn vận hành tốt.
. Hỗ trợ giao hàng trong khu vực
• Công việc khác theo yêu cầu của Cửa hàng Trưởng và Quản lý Khu vực.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam độ tuổi từ 20 đến 32
• Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật, điện, điện tử...
• Ham học hỏi, nhiệt huyết, hòa đồng
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cứng 7tr5 - 8tr5 / 26 ngày công + phụ cấp + thưởng . Tổng thu nhập từ 9 - 12 triệu
• Chế độ tăng ca, phụ cấp đơn hàng hàng tháng đầy đủ
• Được định hướng nghề nghiệp, phát triển bản thân bởi đội ngũ lãnh đạo trẻ của Kingsport.
• Môi trường làm việc thân thiện, an toàn, đảm bảo sức khoẻ và ổn định
• Lương tháng 13 + thưởng cuối năm 2-3 tháng lương
• Tăng lương và cấp bậc theo năng lực phát triển của nhân sự, công việc và của công ty
• Cơ hội thăng tiến cao
• Các ứng viên có quê ở tỉnh có thể được luân chuyển về gần nhà nếu bạn có nhu cầu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
