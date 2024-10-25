Tuyển Nhân Viên Bảo Hành thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Đắk Lắk

Tuyển Nhân Viên Bảo Hành thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: 100

- 102 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

• Thực hiện bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm, thiết bị của Công ty và cho khách hàng theo yêu cầu.
• Lắp đặt máy móc, thiết bị và hướng dẫn khách sử dụng các sản phẩm của Công ty
• Kiểm tra các sản phẩm tại showroom, đảm bảo các sản phẩm luôn vận hành tốt.
. Hỗ trợ giao hàng trong khu vực
• Công việc khác theo yêu cầu của Cửa hàng Trưởng và Quản lý Khu vực.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam độ tuổi từ 20 đến 32
• Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật, điện, điện tử...
• Ham học hỏi, nhiệt huyết, hòa đồng

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 7tr5 - 8tr5 / 26 ngày công‬‬‬ + phụ cấp + thưởng . Tổng thu nhập từ 9 - 12 triệu
• Chế độ tăng ca, phụ cấp đơn hàng hàng tháng đầy đủ‬‬‬
• Được định hướng nghề nghiệp, phát triển bản thân bởi đội ngũ lãnh đạo trẻ của Kingsport.
• Môi trường làm việc thân thiện, an toàn, đảm bảo sức khoẻ và ổn định‬‬‬
• Lương tháng 13 + thưởng cuối năm 2-3 tháng lương
• Tăng lương và cấp bậc theo năng lực phát triển của nhân sự, công việc và của công ty
• Cơ hội thăng tiến cao
• Các ứng viên có quê ở tỉnh có thể được luân chuyển về gần nhà nếu bạn có nhu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 17, Lô B, Đường số 1, Khu dân cư Phú Mỹ, Khu phố 1, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

