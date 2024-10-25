Tuyển Nhân Viên Bảo Hành thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Đắk Lắk

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: 100 - 102 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc

• Thực hiện bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm, thiết bị của Công ty và cho khách hàng theo yêu cầu.

• Lắp đặt máy móc, thiết bị và hướng dẫn khách sử dụng các sản phẩm của Công ty

• Kiểm tra các sản phẩm tại showroom, đảm bảo các sản phẩm luôn vận hành tốt.

. Hỗ trợ giao hàng trong khu vực

• Công việc khác theo yêu cầu của Cửa hàng Trưởng và Quản lý Khu vực.

Yêu Cầu Công Việc

• Nam độ tuổi từ 20 đến 32

• Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật, điện, điện tử...

• Ham học hỏi, nhiệt huyết, hòa đồng

Quyền Lợi Được Hưởng

• Lương cứng 7tr5 - 8tr5 / 26 ngày công‬‬‬ + phụ cấp + thưởng . Tổng thu nhập từ 9 - 12 triệu

• Chế độ tăng ca, phụ cấp đơn hàng hàng tháng đầy đủ‬‬‬

• Được định hướng nghề nghiệp, phát triển bản thân bởi đội ngũ lãnh đạo trẻ của Kingsport.

• Môi trường làm việc thân thiện, an toàn, đảm bảo sức khoẻ và ổn định‬‬‬

• Lương tháng 13 + thưởng cuối năm 2-3 tháng lương

• Tăng lương và cấp bậc theo năng lực phát triển của nhân sự, công việc và của công ty

• Cơ hội thăng tiến cao

• Các ứng viên có quê ở tỉnh có thể được luân chuyển về gần nhà nếu bạn có nhu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển

