Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN GF EDUCATION INVEST làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GF EDUCATION INVEST
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GF EDUCATION INVEST

Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GF EDUCATION INVEST

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: KĐT Gem Sky World, Long Đức, Long Thành

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo các hoạt động của máy móc thiết bị, hệ thống PCCC, hệ thống điện, hệ thống bơm giếng nước cấp, nước thải được vận hành an toàn theo lịch kiểm tra của nhà trường. Sửa chữa máy móc thiết bị, CCDC. Thực hiện theo kế hoạch bảo trì bảo dưỡng định kỳ. Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể qua cuộc phỏng vấn.
Đảm bảo các hoạt động của máy móc thiết bị, hệ thống PCCC, hệ thống điện, hệ thống bơm giếng nước cấp, nước thải được vận hành an toàn theo lịch kiểm tra của nhà trường.
Sửa chữa máy móc thiết bị, CCDC.
Thực hiện theo kế hoạch bảo trì bảo dưỡng định kỳ.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể qua cuộc phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Vận hành và bảo trì hệ thống điện, điện lạnh, bơm nước...Được đào tạo hướng dẫn vận hành. Vi tính: Sử dụng tốt tin học văn phòng Cao đẳng hoặc trung cấp nghề chuyên ngành điện hoặc điện lạnh. Có kinh nghiệm 1- 3 năm
Vận hành và bảo trì hệ thống điện, điện lạnh, bơm nước...Được đào tạo hướng dẫn vận hành.
Vi tính: Sử dụng tốt tin học văn phòng
Cao đẳng hoặc trung cấp nghề chuyên ngành điện hoặc điện lạnh.
Có kinh nghiệm 1- 3 năm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GF EDUCATION INVEST Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm viêc năng động, chuyên nghiệp và luôn có sự hỗ trợ từ đồng nghiệp. Bữa trưa đủ dinh dưỡng miễn phí tại canteen trường. Nhà ở dành cho CBNV độc thân. Hỗ trợ xe đưa đón CB-CNV Du lịch, nghỉ mát, du xuân; Quà sinh nhật; Thưởng lễ Tết hàng năm,... Ưu đãi học phí lên đến 50% dành cho con của CBNV. BHYT và BHXH theo quy định. Các quyền lợi hấp dẫn khác.
Môi trường làm viêc năng động, chuyên nghiệp và luôn có sự hỗ trợ từ đồng nghiệp.
Bữa trưa đủ dinh dưỡng miễn phí tại canteen trường.
Nhà ở dành cho CBNV độc thân.
Hỗ trợ xe đưa đón CB-CNV
Du lịch, nghỉ mát, du xuân; Quà sinh nhật; Thưởng lễ Tết hàng năm,...
Ưu đãi học phí lên đến 50% dành cho con của CBNV.
BHYT và BHXH theo quy định.
Các quyền lợi hấp dẫn khác.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GF EDUCATION INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN GF EDUCATION INVEST

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 486 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

