Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN GF EDUCATION INVEST làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: KĐT Gem Sky World, Long Đức, Long Thành

Đảm bảo các hoạt động của máy móc thiết bị, hệ thống PCCC, hệ thống điện, hệ thống bơm giếng nước cấp, nước thải được vận hành an toàn theo lịch kiểm tra của nhà trường. Sửa chữa máy móc thiết bị, CCDC. Thực hiện theo kế hoạch bảo trì bảo dưỡng định kỳ. Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể qua cuộc phỏng vấn.

Vận hành và bảo trì hệ thống điện, điện lạnh, bơm nước...Được đào tạo hướng dẫn vận hành. Vi tính: Sử dụng tốt tin học văn phòng Cao đẳng hoặc trung cấp nghề chuyên ngành điện hoặc điện lạnh. Có kinh nghiệm 1- 3 năm

Môi trường làm viêc năng động, chuyên nghiệp và luôn có sự hỗ trợ từ đồng nghiệp. Bữa trưa đủ dinh dưỡng miễn phí tại canteen trường. Nhà ở dành cho CBNV độc thân. Hỗ trợ xe đưa đón CB-CNV Du lịch, nghỉ mát, du xuân; Quà sinh nhật; Thưởng lễ Tết hàng năm,... Ưu đãi học phí lên đến 50% dành cho con của CBNV. BHYT và BHXH theo quy định. Các quyền lợi hấp dẫn khác.

