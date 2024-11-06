Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Globish Academia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Globish Academia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Globish Academia
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Globish Academia

Chăm sóc/Hỗ trợ học viên

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu/ thắc mắc/ thông tin phát sinh trong ca trực qua các kênh giao tiếp như Hotline, Zalo, Line, Skype...;
Ghi nhận đầy đủ thông tin thắc mắc/ yêu cầu của học viên vào hệ thống quản lý;
Xử lý và phản hồi yêu cầu/ thắc mắc/ thông tin phát sinh trong ca trực theo quy định;
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý yêu cầu/ thắc mắc của học viên;
Duy trì hình ảnh và chất lượng dịch vụ của sản phẩm thông qua thái độ, kênh giao tiếp với khách hàng, phương án tiếp nhận và xử lý;
Thực hiện các công việc khác liên quan đến chăm sóc và hỗ trợ học viên theo sự phân công của quản lý/ giám sát trực tiếp;
KPI của vị trí: 100% yêu cầu/ thắc mắc phát sinh trong ca trực được tiếp nhận và xử lý theo quy định; Mức độ hài lòng của học viên về dịch vụ (khảo sát định kỳ).
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học, ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Tiếp thị, Dịch vụ khách hàng;
Đối tượng: Nam/Nữ có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc;
Giao tiếp tốt: diễn đạt ý – câu từ tiếng Việt tốt, tự tin, giọng nói dễ nghe;
Vi tính văn phòng: có khả năng sử dụng tốt và xử lý các vấn đề liên quan đến phần mềm máy tính như: MS-Office, Teamviewer, Chrome...;
Tiếng Anh cơ bản.

Tại Globish Academia Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 7 – 12 triệu, bao gồm lương cơ bản + phụ cấp;
Thử việc 100% lương;
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành (đóng sau khi kết thúc thử việc);
Review lương định kỳ 6 tháng;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo bài bản trước khi bắt đầu công việc;
Được đào tạo các kỹ năng quản trị công việc, có cơ hội thăng tiến nếu thể hiện rõ tiềm năng và sức bật;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Tham gia các hoạt động chung như: Du lịch, TeamBuilding, sự kiện nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Globish Academia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Xóm Co-working Space, 20 B Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

