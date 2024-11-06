Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Globish Academia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu/ thắc mắc/ thông tin phát sinh trong ca trực qua các kênh giao tiếp như Hotline, Zalo, Line, Skype...;

Ghi nhận đầy đủ thông tin thắc mắc/ yêu cầu của học viên vào hệ thống quản lý;

Xử lý và phản hồi yêu cầu/ thắc mắc/ thông tin phát sinh trong ca trực theo quy định;

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý yêu cầu/ thắc mắc của học viên;

Duy trì hình ảnh và chất lượng dịch vụ của sản phẩm thông qua thái độ, kênh giao tiếp với khách hàng, phương án tiếp nhận và xử lý;

Thực hiện các công việc khác liên quan đến chăm sóc và hỗ trợ học viên theo sự phân công của quản lý/ giám sát trực tiếp;

KPI của vị trí: 100% yêu cầu/ thắc mắc phát sinh trong ca trực được tiếp nhận và xử lý theo quy định; Mức độ hài lòng của học viên về dịch vụ (khảo sát định kỳ).

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học, ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Tiếp thị, Dịch vụ khách hàng;

Đối tượng: Nam/Nữ có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc;

Giao tiếp tốt: diễn đạt ý – câu từ tiếng Việt tốt, tự tin, giọng nói dễ nghe;

Vi tính văn phòng: có khả năng sử dụng tốt và xử lý các vấn đề liên quan đến phần mềm máy tính như: MS-Office, Teamviewer, Chrome...;

Tiếng Anh cơ bản.

Tại Globish Academia Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 7 – 12 triệu, bao gồm lương cơ bản + phụ cấp;

Thử việc 100% lương;

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành (đóng sau khi kết thúc thử việc);

Review lương định kỳ 6 tháng;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo bài bản trước khi bắt đầu công việc;

Được đào tạo các kỹ năng quản trị công việc, có cơ hội thăng tiến nếu thể hiện rõ tiềm năng và sức bật;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Tham gia các hoạt động chung như: Du lịch, TeamBuilding, sự kiện nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển

