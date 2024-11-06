Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Globish Academia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại Globish Academia
- Hồ Chí Minh: 20 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1
Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu/ thắc mắc/ thông tin phát sinh trong ca trực qua các kênh giao tiếp như Hotline, Zalo, Line, Skype...;
Ghi nhận đầy đủ thông tin thắc mắc/ yêu cầu của học viên vào hệ thống quản lý;
Xử lý và phản hồi yêu cầu/ thắc mắc/ thông tin phát sinh trong ca trực theo quy định;
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý yêu cầu/ thắc mắc của học viên;
Duy trì hình ảnh và chất lượng dịch vụ của sản phẩm thông qua thái độ, kênh giao tiếp với khách hàng, phương án tiếp nhận và xử lý;
Thực hiện các công việc khác liên quan đến chăm sóc và hỗ trợ học viên theo sự phân công của quản lý/ giám sát trực tiếp;
KPI của vị trí: 100% yêu cầu/ thắc mắc phát sinh trong ca trực được tiếp nhận và xử lý theo quy định; Mức độ hài lòng của học viên về dịch vụ (khảo sát định kỳ).
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đối tượng: Nam/Nữ có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc;
Giao tiếp tốt: diễn đạt ý – câu từ tiếng Việt tốt, tự tin, giọng nói dễ nghe;
Vi tính văn phòng: có khả năng sử dụng tốt và xử lý các vấn đề liên quan đến phần mềm máy tính như: MS-Office, Teamviewer, Chrome...;
Tiếng Anh cơ bản.
Tại Globish Academia Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 100% lương;
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành (đóng sau khi kết thúc thử việc);
Review lương định kỳ 6 tháng;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo bài bản trước khi bắt đầu công việc;
Được đào tạo các kỹ năng quản trị công việc, có cơ hội thăng tiến nếu thể hiện rõ tiềm năng và sức bật;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Tham gia các hoạt động chung như: Du lịch, TeamBuilding, sự kiện nội bộ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Globish Academia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
