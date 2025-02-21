Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 240 Nguyễn Đình Chính, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Báo cáo công việc đúng thời gian quy định trên hệ thống CRM nội bộ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có máy tính cá nhân & phương tiện di chuyển

- Có kinh nghiệm về chăm sóc khách hàng

- Kỹ năng về giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, tỷ mỉ.

- Có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cơ bản 10.000.000 VNĐ + Phụ cấp xăng xe, điện thoại + Thưởng

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật quy định của công ty: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ mát, ngày lễ, Tết.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm..., trong thời gian thử việc, ứng viên sẽ được đào tạo về sản phẩm và các kỹ năng quan trọng.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin