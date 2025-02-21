Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 240 Nguyễn Đình Chính, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Báo cáo công việc đúng thời gian quy định trên hệ thống CRM nội bộ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có máy tính cá nhân & phương tiện di chuyển
- Có kinh nghiệm về chăm sóc khách hàng
- Kỹ năng về giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, tỷ mỉ.
- Có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cơ bản 10.000.000 VNĐ + Phụ cấp xăng xe, điện thoại + Thưởng
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật quy định của công ty: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ mát, ngày lễ, Tết.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm..., trong thời gian thử việc, ứng viên sẽ được đào tạo về sản phẩm và các kỹ năng quan trọng.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 toà nhà Sumikura 18H Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM - Số 45 - 47 Vũ Tông Phan Phường An Phú, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ), TPHCM

