Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DAILY EFFECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 20 đường số 22 Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Tiếp nhận, xử lý và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp trên các kênh thương mại điện tử.

- Xây dựng kịch bản tư vấn khách hàng bài bản cho thương hiệu.

- Phối hợp với các nhân viên trong bộ phận tư vấn & chăm sóc để đảm bảo đồng nhất thông tin sản phẩm, giọng văn thương hiệu.

- Có mong muốn được gắn bó lâu dài với công ty.

- Có laptop cá nhân.

- Có kinh nghiệm làm tư vấn viên trong ngành mỹ phẩm/ chăm sóc sức khỏe (bắt buộc).

- Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm làm đẹp/ ngành mỹ phẩm.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.

- Sử dụng thành thạo các kênh thương mại điện tử và mạng xã hội.

- Nhiệt tình, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH DAILY EFFECT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 11.000.000 - 15.000.000 VNĐ (tuỳ theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên)

- Review lương 6 tháng/lần.

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.

- Được đào tạo thường xuyên nâng cao nghiệp vụ.

- Hưởng chính sách mua hàng nội bộ ưu đãi.

- Có khoản bonus riêng khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAILY EFFECT

