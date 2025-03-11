Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Dịch Vụ S-Home làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Dịch Vụ S-Home
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: C.TTT1
- 3 Kiến Hưng Luxury, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Gọi điện thoại tư vấn sản phẩm máy lọc nước cho khách hàng tiềm năng.
Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ và mới, đảm bảo sự hài lòng.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề liên quan.
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, nhiệt tình, và có tinh thần trách nhiệm cao.
Có kinh nghiệm trong telesale hoặc chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Dịch Vụ S-Home Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập 10-15tr
Làm việc 8h-17h30, nghỉ 1,5 ngày/tuần
Đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Dịch Vụ S-Home
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
