Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Dịch Vụ S-Home làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C.TTT1 - 3 Kiến Hưng Luxury, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Gọi điện thoại tư vấn sản phẩm máy lọc nước cho khách hàng tiềm năng.

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ và mới, đảm bảo sự hài lòng.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề liên quan.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, nhiệt tình, và có tinh thần trách nhiệm cao.

Có kinh nghiệm trong telesale hoặc chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Dịch Vụ S-Home Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 10-15tr

Làm việc 8h-17h30, nghỉ 1,5 ngày/tuần

Đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Dịch Vụ S-Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin