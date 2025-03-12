Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH BẢO KHANG HƯNG THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH BẢO KHANG HƯNG THỊNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận data khách hàng từ quản lý.
Giới thiệu với khách hàng sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Phân loại khách hàng tiềm năng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 2005 - 2000.
Nhanh nhẹn, năng động, chăm chỉ.
Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin.
Tại CÔNG TY TNHH BẢO KHANG HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Lịch làm việc linh hoạt.
Được đào tạo bài bản bởi leader nhiều kinh nghiệm.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO KHANG HƯNG THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
