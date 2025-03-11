Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Nguồn 22 làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Nguồn 22
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà An Bình, Số 3 Trần Nguyên Đán, Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Đến 9 Triệu
Tiếp nhận đơn hàng của khách hàng nước ngoài
Báo lại đơn hàng bằng tiếng Việt cho Khối SX
Theo dõi, thúc đẩy việc hoàn thiện đơn hàng đúng hạn
Trả lời tin nhắn của khách hàng trên các sàn thương mại điện tử nước ngoài
Tư vấn chốt đơn hàng qua tin nhắn và email (Chỉ chat và gửi mail; đã có sẵn mẫu câu trả lời)
Xử lý giải quyết phản ánh, thắc mắc, khiếu nại KH qua tin nhắn và email
Cập nhật các thay đổi đơn hàng cho xưởng / KH
Với Mức Lương Đến 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, nếu có là lợi thế
Tiếng Anh đọc viết khá (tương đương Toeic 600)
Kỹ năng Tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng tốt
Kỹ năng Giải quyết vấn đề, xử lý tình huống tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Chủ động, cầu tiến, tiếp thu nhanh
Cẩn thận tỉ mỉ
Có laptop cá nhân
Tại Công ty TNHH Nguồn 22 Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng cuối năm từ 1-3 tháng lương, thưởng vào các dịp lễ, Tết theo quy định của công ty
Nghỉ phép 15 ngày/năm
Được hưởng các chính sách phúc lợi, BHXH theo quy định của nhà nước và công ty
Company trip 1 lần/năm (tiêu chuẩn 5 sao)
Teambuilding 1 lần/tháng
Trà chiều, party nội bộ 1 lần/tháng
Phụ cấp sử dụng máy tính cá nhân: 200.000 VNĐ/tháng trong trường hợp nhân viên sử dụng máy tính cá nhân
Tham gia các buổi training nội bộ, các khóa học để được đào tạo về chuyên môn, kỹ năng mềm và cách tư duy
Luôn được lắng nghe, tư vấn và đồng hành để hoàn thiện và phát triển hơn trong công việc
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nguồn 22
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
