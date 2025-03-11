Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Nguồn 22 làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 9 Triệu

Mức lương Đến 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà An Bình, Số 3 Trần Nguyên Đán, Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Đến 9 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng của khách hàng nước ngoài

Báo lại đơn hàng bằng tiếng Việt cho Khối SX

Theo dõi, thúc đẩy việc hoàn thiện đơn hàng đúng hạn

Trả lời tin nhắn của khách hàng trên các sàn thương mại điện tử nước ngoài

Tư vấn chốt đơn hàng qua tin nhắn và email (Chỉ chat và gửi mail; đã có sẵn mẫu câu trả lời)

Xử lý giải quyết phản ánh, thắc mắc, khiếu nại KH qua tin nhắn và email

Cập nhật các thay đổi đơn hàng cho xưởng / KH

Với Mức Lương Đến 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Không yêu cầu kinh nghiệm, nếu có là lợi thế

Tiếng Anh đọc viết khá (tương đương Toeic 600)

Kỹ năng Tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng tốt

Kỹ năng Giải quyết vấn đề, xử lý tình huống tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Chủ động, cầu tiến, tiếp thu nhanh

Cẩn thận tỉ mỉ

Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH Nguồn 22 Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội đánh giá tăng lương định kỳ 2 lần/năm với cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Thưởng cuối năm từ 1-3 tháng lương, thưởng vào các dịp lễ, Tết theo quy định của công ty

Nghỉ phép 15 ngày/năm

Được hưởng các chính sách phúc lợi, BHXH theo quy định của nhà nước và công ty

Company trip 1 lần/năm (tiêu chuẩn 5 sao)

Teambuilding 1 lần/tháng

Trà chiều, party nội bộ 1 lần/tháng

Phụ cấp sử dụng máy tính cá nhân: 200.000 VNĐ/tháng trong trường hợp nhân viên sử dụng máy tính cá nhân

Tham gia các buổi training nội bộ, các khóa học để được đào tạo về chuyên môn, kỹ năng mềm và cách tư duy

Luôn được lắng nghe, tư vấn và đồng hành để hoàn thiện và phát triển hơn trong công việc

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nguồn 22

