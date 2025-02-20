Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5th Floor, LA VELA Office 11A Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Mô tả công việc:
- Tiếp nhận, kiểm tra thông tin lô hàng khi nhận thông tin từ khách hàng;
- Book tàu, lấy booking gửi KH, submit SI, MANIFEST (hàng nhập), làm AN, DB gửi KH,…
- Chuẩn bị và hoàn thiện các chứng từ xuất nhập khẩu, phối hợp với Team Thủ tục Hải quan làm chứng từ khai báo hải quan;
- Lập và kiểm tra hồ sơ xuất nhập khẩu (Packing list, Invoice, bill,...);
- Theo dõi, phối hợp và xử lý toàn bộ các vấn đề phát sinh trong quátrình giao nhận hàng hóa đến khi hoàn tất;
- Thông báo về tình trạng hàng hóa trên đường vận chuyển cho khách hàng
- Nhập thông tin liên quan đến lô hàng vào phần mềm (giá, doanh thu,...), xuất AN, DN... gửi khách hàng & gửi BP Kế toán xuất hóa đơn;
- Chuẩn bị hồ sơ chứng từ thanh toán cho NCC, khách hàng;
- Liên hệ với các bên liên quan đến lô hàng xuất – nhập để thực hiện xử lý và hoàn thành bộ chứng từ XNK;
- Xử lý yêu cầu từ các đại lý, khách hàng nhanh chóng, hiệu quả
- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Trưởng phòng, BGĐ
----------------------
职位描述：
- 接收客户信息时，接收并核对货件信息；

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 5, Văn phòng LA VELA 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

