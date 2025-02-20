Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mô tả công việc:

- Tiếp nhận, kiểm tra thông tin lô hàng khi nhận thông tin từ khách hàng;

- Book tàu, lấy booking gửi KH, submit SI, MANIFEST (hàng nhập), làm AN, DB gửi KH,…

- Chuẩn bị và hoàn thiện các chứng từ xuất nhập khẩu, phối hợp với Team Thủ tục Hải quan làm chứng từ khai báo hải quan;

- Lập và kiểm tra hồ sơ xuất nhập khẩu (Packing list, Invoice, bill,...);

- Theo dõi, phối hợp và xử lý toàn bộ các vấn đề phát sinh trong quátrình giao nhận hàng hóa đến khi hoàn tất;

- Thông báo về tình trạng hàng hóa trên đường vận chuyển cho khách hàng

- Nhập thông tin liên quan đến lô hàng vào phần mềm (giá, doanh thu,...), xuất AN, DN... gửi khách hàng & gửi BP Kế toán xuất hóa đơn;

- Chuẩn bị hồ sơ chứng từ thanh toán cho NCC, khách hàng;

- Liên hệ với các bên liên quan đến lô hàng xuất – nhập để thực hiện xử lý và hoàn thành bộ chứng từ XNK;

- Xử lý yêu cầu từ các đại lý, khách hàng nhanh chóng, hiệu quả

- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Trưởng phòng, BGĐ

----------------------

职位描述：

- 接收客户信息时，接收并核对货件信息；