Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 83 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp đón khách hàng Hổ trợ khách làm thủ tục Check in/ check out

Đăng ký thẻ thành viên/ nâng cấp hạn thẻ cho khách

Hỗ trợ và giải thích cho khách hàng về các sự kiện và chương trình khuyến mãi của CLB

Làm việc luân phiên theo ca 24 tiếng theo sự sắp xếp của bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

• Giao tiếp thành thạo tiếng Hàn/tiếng Anh

• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, có kinh nghiệm trong mảng E-Gaming là một lời thế

• Ngoại hình chuyên nghiệp

• Chấp nhận làm theo ca, xoay ca (18h-03h đêm, 11h đêm-06h sáng, 14h-20h)

Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao

Hỗ trợ ăn tại công ty

Tham gia BHYT, BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển

