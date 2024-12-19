Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 83 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp đón khách hàng Hổ trợ khách làm thủ tục Check in/ check out
Đăng ký thẻ thành viên/ nâng cấp hạn thẻ cho khách
Hỗ trợ và giải thích cho khách hàng về các sự kiện và chương trình khuyến mãi của CLB
Làm việc luân phiên theo ca 24 tiếng theo sự sắp xếp của bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Giao tiếp thành thạo tiếng Hàn/tiếng Anh
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, có kinh nghiệm trong mảng E-Gaming là một lời thế
• Ngoại hình chuyên nghiệp
• Chấp nhận làm theo ca, xoay ca (18h-03h đêm, 11h đêm-06h sáng, 14h-20h)
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao
Hỗ trợ ăn tại công ty
Tham gia BHYT, BHXH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
