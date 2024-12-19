Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Nam
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Nam

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 83 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp đón khách hàng Hổ trợ khách làm thủ tục Check in/ check out
Đăng ký thẻ thành viên/ nâng cấp hạn thẻ cho khách
Hỗ trợ và giải thích cho khách hàng về các sự kiện và chương trình khuyến mãi của CLB
Làm việc luân phiên theo ca 24 tiếng theo sự sắp xếp của bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giao tiếp thành thạo tiếng Hàn/tiếng Anh
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, có kinh nghiệm trong mảng E-Gaming là một lời thế
• Ngoại hình chuyên nghiệp
• Chấp nhận làm theo ca, xoay ca (18h-03h đêm, 11h đêm-06h sáng, 14h-20h)

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao
Hỗ trợ ăn tại công ty
Tham gia BHYT, BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 215 đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

