Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 32 Thân Nhân Trung, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

⮚ Hỗ trợ phòng công nghệ xây dựng tài liệu quy trình vận hành hệ thống;
⮚ Cập nhật các tài liệu, văn bản hiện có trên kênh hệ thống;
⮚ Chăm sóc khách hàng: thông tin đơn hàng, xử lý khiếu nại phát sinh.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

⮚ Linh động theo lịch học, đảm bảo ít nhất 4 buổi/tuần, 4 tiếng/buổi;
⮚ Có laptop cá nhân;
⮚ Chịu khó, chăm chỉ;
⮚ Khi nghỉ báo trước 15 ngày.

Tại Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

⮚ Mức lương: 23.800 VNĐ/Giờ;
⮚ Thưởng sinh nhật, lễ tết,...
⮚ Được hướng dẫn về quy trình vận hành ngành thương mại điện tử, vận chuyển;
⮚ Được hướng dẫn nâng cao về các kỹ năng tin học văn phòng;
⮚ Được hướng dẫn sử dụng công cụ soạn thảo lập trình, viết web;
⮚ Có thể trở thành nhân viên chính thức của công ty khi ra trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam

Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 32 Thân Nhân Trung

