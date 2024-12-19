Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32 Thân Nhân Trung, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

⮚ Hỗ trợ phòng công nghệ xây dựng tài liệu quy trình vận hành hệ thống;

⮚ Cập nhật các tài liệu, văn bản hiện có trên kênh hệ thống;

⮚ Chăm sóc khách hàng: thông tin đơn hàng, xử lý khiếu nại phát sinh.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

⮚ Linh động theo lịch học, đảm bảo ít nhất 4 buổi/tuần, 4 tiếng/buổi;

⮚ Có laptop cá nhân;

⮚ Chịu khó, chăm chỉ;

⮚ Khi nghỉ báo trước 15 ngày.

Tại Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

⮚ Mức lương: 23.800 VNĐ/Giờ;

⮚ Thưởng sinh nhật, lễ tết,...

⮚ Được hướng dẫn về quy trình vận hành ngành thương mại điện tử, vận chuyển;

⮚ Được hướng dẫn nâng cao về các kỹ năng tin học văn phòng;

⮚ Được hướng dẫn sử dụng công cụ soạn thảo lập trình, viết web;

⮚ Có thể trở thành nhân viên chính thức của công ty khi ra trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin