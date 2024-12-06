Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI QUỐC TẾ DHD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI QUỐC TẾ DHD VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 7
- LK 13 Khu Đô Thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Liên hệ lại khách hàng cũ hỏi han về vấn đề hàng hoá: Đã sử dụng hết chưa, có bổ sung hàng mới không?...
Gọi điện và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm dựa trên nguồn data có sẵn (KH cũ)
Giải đáp những vấn đề thắc mắc hay khiếu nại của khách hàng
Chăm sóc khách hàng (qua zalo/ điện thoại) theo đúng quy trình, xây dựng mạng lưới khách hàng thân thiết
Gửi thông tin, báo giá và chốt đơn thành công với khách hàng
Chủ động tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng tiềm năng
Thực hiện 1 số công việc khác của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, giọng nói dễ nghe
Yêu thích kinh doanh, mong muốn có mức thu nhập cao
Tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ, không ngại khó
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI QUỐC TẾ DHD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Có hỗ trợ dấu thực tập
Cơ hội thăng tiến, được học hỏi và training các kỹ năng
Được tham gia các hoạt động chung của công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện,...
Môi trường trẻ trung, thân thiện, cởi mở với chính sách đãi ngộ tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI QUỐC TẾ DHD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
