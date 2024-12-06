Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI QUỐC TẾ DHD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7 - LK 13 Khu Đô Thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ lại khách hàng cũ hỏi han về vấn đề hàng hoá: Đã sử dụng hết chưa, có bổ sung hàng mới không?...

Gọi điện và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm dựa trên nguồn data có sẵn (KH cũ)

Giải đáp những vấn đề thắc mắc hay khiếu nại của khách hàng

Chăm sóc khách hàng (qua zalo/ điện thoại) theo đúng quy trình, xây dựng mạng lưới khách hàng thân thiết

Gửi thông tin, báo giá và chốt đơn thành công với khách hàng

Chủ động tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng tiềm năng

Thực hiện 1 số công việc khác của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Sinh viên năm 1-3 đại học, khối ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, kế toán,...

Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, giọng nói dễ nghe

Yêu thích kinh doanh, mong muốn có mức thu nhập cao

Tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ, không ngại khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI QUỐC TẾ DHD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương 20k/h + thưởng theo doanh số

Có hỗ trợ dấu thực tập

Cơ hội thăng tiến, được học hỏi và training các kỹ năng

Được tham gia các hoạt động chung của công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện,...

Môi trường trẻ trung, thân thiện, cởi mở với chính sách đãi ngộ tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI QUỐC TẾ DHD VIỆT NAM

