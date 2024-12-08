Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NEXGEN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH NEXGEN GROUP
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
CÔNG TY TNHH NEXGEN GROUP

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH NEXGEN GROUP

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhome Smart City Tây Mỗ. Phường Tây Mỗ. Quận Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

+ Tư vấn chuyên sâu về da cho KH qua Messenger, Call, shopee và các sản TMĐT
+ Chốt đơn, lên đơn hàng đẩy đơn sang bộ phận đóng hàng.
+ Chăm sóc hậu mãi Khách hàng theo định kỳ và theo quy trình.
+ Theo dõi và quản lý các kênh online được giao
+ Khai thác & tìm kiếm nguồn khách hàng sỉ, CTV tiềm năng chào sản phẩm.
+ Báo cáo công việc hàng tuần.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Hiểu tâm lý khách hàng
+ Giọng nói truyền cảm
+ Gắn bó lâu dài + Nhiệt tình, chăm chỉ, không ngại học hỏi
+ Có kinh nghiệm làm CSKH trong lĩnh vực làm đẹp là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH NEXGEN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo về sản phẩm và quy trình.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: Ngày nghỉ lễ tết, nghỉ phép, du lịch, nghỉ mát...
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Thưởng tháng, Quý
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXGEN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NEXGEN GROUP

CÔNG TY TNHH NEXGEN GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10 Tòa nhà Suced Tower, Số 108 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

