Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NEXGEN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhome Smart City Tây Mỗ. Phường Tây Mỗ. Quận Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

+ Tư vấn chuyên sâu về da cho KH qua Messenger, Call, shopee và các sản TMĐT

+ Chốt đơn, lên đơn hàng đẩy đơn sang bộ phận đóng hàng.

+ Chăm sóc hậu mãi Khách hàng theo định kỳ và theo quy trình.

+ Theo dõi và quản lý các kênh online được giao

+ Khai thác & tìm kiếm nguồn khách hàng sỉ, CTV tiềm năng chào sản phẩm.

+ Báo cáo công việc hàng tuần.

Yêu Cầu Công Việc

+ Hiểu tâm lý khách hàng

+ Giọng nói truyền cảm

+ Gắn bó lâu dài + Nhiệt tình, chăm chỉ, không ngại học hỏi

+ Có kinh nghiệm làm CSKH trong lĩnh vực làm đẹp là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH NEXGEN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo về sản phẩm và quy trình.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: Ngày nghỉ lễ tết, nghỉ phép, du lịch, nghỉ mát...

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Thưởng tháng, Quý

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXGEN GROUP

