Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: sh19 dự án Belleville B4 khu đô thị mới Nam trung yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tiếp nhận khách hàng từ bộ phận Sale và khách tới Phòng khám.

Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm và khám bệnh.

Tư vấn sản phẩm liệu trình tiếp theo cho khách hàng.

Chốt đơn và lên đơn hàng .

Thực hiện báo cáo theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ trong độ tuổi từ 20 - 30 tuổi

Có laptop cá nhân

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí tương đương, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Ưu tiên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, chấp nhận sinh viên mới ra trường đang chờ bằng.

Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 20tr/tháng (lương cứng + % doanh số + thưởng nóng + thưởng tháng)

Môi trường làm việc trẻ, năng động và chuyên nghiệp.

Được thỏa sức học tập phát triển bản thân, hướng dẫn và đào tạo kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi lao động: BHXH, sinh nhật, lễ Tết, teambuilding, du lịch, ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP

