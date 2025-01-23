Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 21 Ngõ 4 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Tư vấn, chăm sóc khách hàng sau bán.
- Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, khiếu nại đơn hàng của khách về đơn hàng và sản phẩm trên các kênh online chính thức của Công ty (Facebook, Zalo và các sàn thương mại điện tử).
- Theo dõi, xử lý các trường hợp phản hồi, khiếu nại kịp thời, báo cáo với cấp trên trong trường hợp không xử lý được.
- Chốt sale nếu có thời gian (hưởng hoa hồng trên tổng doanh thu theo chính sách công ty)
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc đã từng làm trong lĩnh vực thời trang.
- Có thể đáp ứng xoay ca.
- Có laptop.
- Không nói giọng địa phương.
- Tự tin, năng động, chủ động trong công việc

Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 6 - 10tr/tháng = Lcb + KPI
- Được làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty.
- Ưu đãi khi mua hàng tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 21 Ngõ 4 Duy Tân Cầu Giấy Hà Nội

