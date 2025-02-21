Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần mạng trực tuyến META làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Tiếp nhận nhu cầu đăng ký gói thành viên trên trang web giáo dục của công ty qua: điện thoại, zalo, viber, email...

- Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, tư vấn và chăm sóc khách hàng qua điện thoại cũng như hướng dẫn khách lựa chọn gói đăng ký phù hợp.

- Data có sẵn 100%, tỷ lệ khách chốt đơn cao, không phải đi tìm khách hàng.

- Chăm sóc khách sử dụng tài khoản học online trên website của công ty.

- Tư vấn gia hạn tài khoản khóa học cho các phụ huynh và học sinh đang sử dụng tài khoản.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;

- Sử dụng tốt tin học văn phòng;

- Giọng nói chuẩn, giao tiếp linh hoạt, tạo dựng được niềm tin với khách hàng.

- Yêu thích môi trường giáo dục, tiếp xúc và trao đổi với Phụ huynh và Học sinh.

- Có Kỹ năng thuyết phục và xử lý từ chối.

- Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng tại các trung tâm Gia sư, Trung tâm Tiếng Anh, Tin học... thuộc lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế.

Tại Công ty cổ phần mạng trực tuyến META Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, trẻ trung.

- Thu nhập không giới hạn tương xứng với năng lực (thu nhập trung bình 7 - 15 triệu/tháng), gồm: Lương cứng 6,5 triệu + % doanh số + thưởng.

- Mỗi nhân viên được trang bị 01 laptop khi làm việc tại công ty.

- Chế độ nghỉ phép hằng năm 12 ngày/năm, đóng BHXH, BHYT.. theo quy định của pháp luật.

- Lương tháng 13..., thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo quy định của công ty.

- Xét khen thưởng và tăng lương theo tỷ lệ quy định của công ty.

- Có cơ hội sắm các mặt hàng: gia dụng, điện lạnh, y tế sức khỏe ... với giá ưu đãi dành cho nhân viên công ty.

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch, Teambuilding của Công ty.

- Các chế độ phúc lợi thăm hỏi ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định.

- Nhiều chính sách ưu đãi dành cho nhân viên gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần mạng trực tuyến META

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin