Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH JMD LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số C - TT3 - 5 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, đường Tố Hữu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý giải đáp thông tin của khách hàng trên các kênh online, theo dõi cập nhật thông tin, tiến độ hàng hóa, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ vận chuyển và mua hộ từ Mỹ về Việt Nam.

Là đầu mối giải quyết các yêu cầu/ khiếu nại của khách hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý các yêu cầu, khiếu nại phát sinh và phản hồi khách hàng.

Tiếp nhận thông tin đơn hàng, báo giá, mua hàng theo yêu cầu của khách hàng.

Thực hiện các công việc chăm sóc khách hàng theo yêu cầu của quản lý và tham gia các dự án của công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc, nhanh nhẹn linh hoạt trong giải quyết tình huống.

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng,…. trong ngành Logistics là một lợi thế, có laptop cá nhân.

Thời gian làm việc: Làm việc theo ca linh hoạt (Ca 1 : 7h00 – 15h00, Ca 2 : 8h00 – 17h30, Ca 3: 14h00 - 22h00).

Tại CÔNG TY TNHH JMD LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000đ - 20.000.000đ/ tháng (bao gồm lương cứng + commission mua hàng, phụ cấp ăn ca, xăng xe, điện thoại….).

Thưởng KPI theo tháng.

Được hỗ trợ đầy đủ chính sách về Bảo hiểm, ngày nghỉ phép, thưởng lễ/ Tết, thưởng tháng 13…

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi...

Thăng tiến, xét tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JMD LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin