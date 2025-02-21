Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Optisix làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Optisix
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Optisix

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Gửi tin nhắn: Tư vấn, chăm sóc khách hàng và báo giá sản phẩm.
Xử lý đơn hàng: Tiếp nhận thông tin đơn hàng và chuyển cho các bộ phận liên quan để thực hiện.
Hỗ trợ khách hàng: Giải đáp thắc mắc, theo dõi và xử lý yêu cầu của khách hàng trong suốt quá trình mua hàng.
Báo cáo kết quả: Cập nhật và báo cáo kết quả sản phẩm, tình hình đơn hàng cho cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng: Giao tiếp tiếng khá và sử dụng thành thạo máy tính.
Kinh nghiệm: Không yêu cầu, được đào tạo ngay từ đầu. Chấp nhận thực tập sinh, sinh viên đang chờ bằng.
Thời gian làm việc: 18h00 - 22h00

Tại Công ty TNHH Optisix Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30k/giờ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Optisix

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề 9, Toà Nhà SME Hoàng Gia, Đ. Cầu Đơ, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

