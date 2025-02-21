Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Optisix làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Optisix
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Gửi tin nhắn: Tư vấn, chăm sóc khách hàng và báo giá sản phẩm.
Xử lý đơn hàng: Tiếp nhận thông tin đơn hàng và chuyển cho các bộ phận liên quan để thực hiện.
Hỗ trợ khách hàng: Giải đáp thắc mắc, theo dõi và xử lý yêu cầu của khách hàng trong suốt quá trình mua hàng.
Báo cáo kết quả: Cập nhật và báo cáo kết quả sản phẩm, tình hình đơn hàng cho cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng: Giao tiếp tiếng khá và sử dụng thành thạo máy tính.
Kinh nghiệm: Không yêu cầu, được đào tạo ngay từ đầu. Chấp nhận thực tập sinh, sinh viên đang chờ bằng.
Thời gian làm việc: 18h00 - 22h00
Tại Công ty TNHH Optisix Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 30k/giờ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Optisix
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
