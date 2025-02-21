Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Optisix làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Gửi tin nhắn: Tư vấn, chăm sóc khách hàng và báo giá sản phẩm.

Xử lý đơn hàng: Tiếp nhận thông tin đơn hàng và chuyển cho các bộ phận liên quan để thực hiện.

Hỗ trợ khách hàng: Giải đáp thắc mắc, theo dõi và xử lý yêu cầu của khách hàng trong suốt quá trình mua hàng.

Báo cáo kết quả: Cập nhật và báo cáo kết quả sản phẩm, tình hình đơn hàng cho cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng: Giao tiếp tiếng khá và sử dụng thành thạo máy tính.

Kinh nghiệm: Không yêu cầu, được đào tạo ngay từ đầu. Chấp nhận thực tập sinh, sinh viên đang chờ bằng.

Thời gian làm việc: 18h00 - 22h00

Tại Công ty TNHH Optisix Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30k/giờ

