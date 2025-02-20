Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Theo sát kế hoạch mở lớp học và chỉ tiêu tái đăng ký gói học (hàng tuần).

- Tư vấn khóa học tiếp theo cho các phụ huynh và học sinh hiện tại.

- Thao tác các bước thanh toán trên hệ thống, chuyển tiền học phí của khách hàng cho bộ phận liên quan.

- Theo dõi lớp học đã hoàn thành hàng tháng.

- Xử lý các vấn đề phát sinh để đạt được mục tiêu tái đăng ký của khách hàng.

- Phụ trách các hoạt động chăm sóc khách hàng tại trung tâm, xử lý phản hồi và khiếu nại của khách hàng.

- Xử lý cuộc gọi chăm sóc khách hàng dựa trên quy trình chăm sóc khách hàng.

- Chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị giảng dạy cho giáo viên và trợ giảng.

- Chuẩn bị cho việc mở lớp học và quản lý thông tin lớp học.

- Chuẩn bị chứng chỉ cho các lớp học đã hoàn thành.

- Sắp xếp phòng học, thay đổi hoặc đặt phòng theo yêu cầu.

- Theo dõi việc bảo trì và vệ sinh hàng ngày tại trung tâm để đảm bảo hoạt động suôn sẻ và an toàn.

- Dự báo và đặt hàng số lượng tài liệu cần thiết.

- Quản lý và đảm bảo kho hàng trong tình trạng tốt và được sắp xếp đúng cách.

- Kiểm kê hàng tồn kho, chuẩn bị báo cáo hàng tháng và nhập vào cơ sở dữ liệu.

- Tiến hành các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp trên.