Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 28 lô TT01 khu liền kề chung cư HD Mon City, Phố Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

- Tư vấn bán hàng trên nền tảng Harasocial (Facebook/ Zalo/ Shopee)
- Gọi điện xác thực đơn hàng
- Tiếp khách và bán hàng tại showroom
- Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng từ các chiến dịch Pre-order
- Tiếp nhận cuộc gọi và hỗ trợ giải đáp thắc mắc
- Xử lý, điều chỉnh trạng thái đơn hàng
- Phản hồi email khách hàng
Lịch làm việc:
Part-time:

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên: Thái độ, Tư duy, Kỹ năng
- Yêu thích công việc tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng
- Giọng nói chuẩn, dễ nghe, không nặng âm sắc vùng miền
- Có ý thức không ngừng cải thiện bản thân
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
- Có đam mê với các món đồ công nghệ
- Có kinh nghiệm trong ngành Sale, Chăm sóc khách hàng là 1 lợi thế
- Ưu tiên: Là sinh viên vừa ra trường hoặc gần ra trường
HCM: Ưu tiên ứng viên sinh sống tại Quận 3, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình
HCM:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS Thì Được Hưởng Những Gì

2. Lương khởi điểm Full-time: 5.000.000 (có thể cao hơn tuỳ vào năng lực lúc phỏng vấn)
3. Thưởng doanh thu bán được trong tháng
4. Thưởng chiến dịch Pre-order (tùy chiến dịch)
5. Nếu làm ca chiều tối T7 và Chủ nhật sẽ được phụ cấp 35.000 tiền cơm
6. Sau mỗi 3 tháng làm việc, đánh giá lại năng lực và có thể được tăng từ 10-15% lương
- Có thể được đi học một số khoá học miễn phí do công ty giới thiệu hoặc có phí do công ty tài trợ nếu do yêu cầu công việc, tuỳ thuộc vào performance của nhân sự
- Được sử dụng thiết bị/công cụ tại công ty tự do miễn là bảo quản tốt
- Có thể deal với quản lý về giờ giấc làm việc linh hoạt nếu đảm bảo được công việc được giao
- Được hướng dẫn kiến thức và kỹ năng trực tiếp từ Manager hoặc chính Founder/CEO
- Môi trường làm việc trẻ và năng động (lứa từ 2K về sau)
- Được giới thiệu đơn vị làm việc uy tín trong network ecom của Newideas nếu xuất sắc
- Hỗ trợ mộc công ty cho các bạn muốn thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

