Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần One Percent làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ Phần One Percent
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà FS, TTTM TNR Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng online về sản phẩm trên các fanpage của công ty
Tư vấn khách hàng trên page
Giải quyết các khiếu nại của khách hàng trên page
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề kỹ thuật của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm trên thiết bị máy tính (kết nối qua Teamviewer/ Ultraviewer)
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên là sinh viên năm 2,3 các trường đại học (ưu tiên ngành học liên quan đến kỹ thuật)
Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, có tư duy dịch vụ
Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương là 1 lợi thế
Đăng kí tối thiểu 6 ca/tuần (trong đó có 2 ca tối)
Ca sáng: 8h00-12h00
Ca chiều: 12h00-17h00
Ca tối: 17h00-21h30
Tại Công ty Cổ Phần One Percent Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Từ 2.000.000VNĐ - 4.000.000VNĐ/tháng
Được nghỉ giữa ca 1 tiếng và hỗ trợ tiền ăn: 30.000 VNĐ khi làm việc 2 ca/ ngày
Hỗ trợ tiền gửi xe tại Công ty
Không yêu cầu thiết bị cá nhân, chủ động lựa chọn thời gian làm việc
Được hỗ trợ thực tập và lấy dấu xác nhận thực tập
Làm đẹp bản CV với kinh nghiệm làm việc tại Start up số 1 Đông Nam Á về ứng dụng công nghệ vào giáo dục cho trẻ
Được tiếp xúc, va vấp và cách giải quyết các tình huống trong môi trường làm việc thực tế
Hưởng niềm vui không chỉ phúc lợi: Teabreak mỗi ngày, liên hoan hàng tuần, sinh nhật hàng tháng
Du lịch, nghỉ mát, team building, kick off hàng năm
Được ưu tiên tham gia vào các đợt tuyển dụng nhân sự chính thức của Monkey
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần One Percent
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
