Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần One Percent làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà FS, TTTM TNR Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng online về sản phẩm trên các fanpage của công ty

Tư vấn khách hàng trên page

Giải quyết các khiếu nại của khách hàng trên page

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề kỹ thuật của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm trên thiết bị máy tính (kết nối qua Teamviewer/ Ultraviewer)

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên là sinh viên năm 2,3 các trường đại học (ưu tiên ngành học liên quan đến kỹ thuật)

Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, có tư duy dịch vụ

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương là 1 lợi thế

Đăng kí tối thiểu 6 ca/tuần (trong đó có 2 ca tối)

Ca sáng: 8h00-12h00

Ca chiều: 12h00-17h00

Ca tối: 17h00-21h30

Tại Công ty Cổ Phần One Percent Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 2.000.000VNĐ - 4.000.000VNĐ/tháng

Được nghỉ giữa ca 1 tiếng và hỗ trợ tiền ăn: 30.000 VNĐ khi làm việc 2 ca/ ngày

Hỗ trợ tiền gửi xe tại Công ty

Không yêu cầu thiết bị cá nhân, chủ động lựa chọn thời gian làm việc

Được hỗ trợ thực tập và lấy dấu xác nhận thực tập

Làm đẹp bản CV với kinh nghiệm làm việc tại Start up số 1 Đông Nam Á về ứng dụng công nghệ vào giáo dục cho trẻ

Được tiếp xúc, va vấp và cách giải quyết các tình huống trong môi trường làm việc thực tế

Hưởng niềm vui không chỉ phúc lợi: Teabreak mỗi ngày, liên hoan hàng tuần, sinh nhật hàng tháng

Du lịch, nghỉ mát, team building, kick off hàng năm

Được ưu tiên tham gia vào các đợt tuyển dụng nhân sự chính thức của Monkey

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần One Percent

