Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Casavi làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Casavi
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Công Ty Cổ Phần Casavi

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần Casavi

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: NV60 Khu đô thị Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Nhận cuộc gọi hotline, tư vấn thông tin sản phẩm, khuyến mãi và bán hàng;
- Tiếp nhận và trả lời tất cả tin nhắn của khách hàng trên Shopee, TikTok, Lazada, Fanpage Facebook đảm bảo kịp thời giải đáp thắc mắc, tư vấn cho khách hàng;
- Tiếp nhận và giải quyết các phản ánh của khách hàng về các vấn đề liên quan đến dịch vụ, sản phẩm;
- Hỗ trợ khách hàng đặt hàng, giải quyết đổi hàng hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng;
- Định kỳ liên hệ, hỏi thăm NPP, đại lý;
- Xử lý các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân;
- Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên;
- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương;
- Kỹ năng: Giao tiếp qua điện thoại, giải quyết vấn đề, kỹ năng bán hàng, không ngại giao tiếp;
- Thái độ làm việc: Chủ động, trách nhiệm, trung thực, tác phong nhanh nhẹn, luôn đặt khách hàng làm trọng tâm, chịu được áp lực cao trong công việc;
- Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Tại Công Ty Cổ Phần Casavi Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực + thưởng KPI
- Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày lễ lớn trong năm, Quà mừng sinh nhật
- Thưởng lương tháng 13
- Được hỗ trợ cơm trưa
- Thưởng Tết theo hoạt động kinh doanh của công ty
- Phúc lợi: nghỉ mát, trợ cấp kết hôn, ốm đau, thai sản...
- Chế độ Bảo hiểm xã hội theo Luật định
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo
- Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức
- Được tiếp cận với các kiến thức mới về sản phẩm trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Casavi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Casavi

Công Ty Cổ Phần Casavi

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 64 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

