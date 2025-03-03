Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
- Hà Nội: số 46 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Chăm sóc khách hàng, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty; thu cước tại nhà với các trường hợp người già neo đơn, khuyết tật và các bill tồn cuối tháng trên địa bàn được phân công
Xác minh thực trạng, địa chỉ khách hàng tại khu vực được giao
Thu hồi các thiết bị khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ
Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hoá tới Khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng Bộ phận/ Đơn vị
Địa bàn phụ trách : Khu vực Nam Từ Liêm/ Hoài Đức hoặc linh hoạt theo địa bàn gần nơi cư trú
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Chăm chỉ, chịu khó, biết word, excel
- Làm việc lâu dài, không tuyển làm ngắn hạn
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ đãi ngộ tốt nhất trong các doanh nghiệp Việt Nam
- Văn hóa doanh nghiệp độc đáo, thu hút
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
