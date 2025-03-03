Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 46 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chăm sóc khách hàng, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty; thu cước tại nhà với các trường hợp người già neo đơn, khuyết tật và các bill tồn cuối tháng trên địa bàn được phân công

Xác minh thực trạng, địa chỉ khách hàng tại khu vực được giao

Thu hồi các thiết bị khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ

Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hoá tới Khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng Bộ phận/ Đơn vị

Địa bàn phụ trách : Khu vực Nam Từ Liêm/ Hoài Đức hoặc linh hoạt theo địa bàn gần nơi cư trú

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tinh thần cầu tiến, đam mê kiếm tiền.

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Chăm chỉ, chịu khó, biết word, excel

- Làm việc lâu dài, không tuyển làm ngắn hạn

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng tương xứng với vị trí công việc

- Chế độ đãi ngộ tốt nhất trong các doanh nghiệp Việt Nam

- Văn hóa doanh nghiệp độc đáo, thu hút

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

