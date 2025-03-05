Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự B04 - L35 KĐT An Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, lazada, tiki, tikok, facebook, website ...)

- Đưa ra đề xuất cải thiện, nâng cao chất lượng công việc.

- Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Trưởng phòng yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 18-25 tuổi

- Thời gian làm việc: Toàn thời gian

- Có tinh thần ham học hỏi, chưa có kinh nghiệm được đào tạo

- Thành thạo sử dụng các phần mềm văn phòng như Word, Exel,...

- Giọng nói dễ nghe, không bị ngọng.

- Chịu khó, chăm chỉ, ham học hỏi, có trách nhiệm.

- Tự tin, năng động, Trung thực và linh hoạt chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thoải mái, năng động, trẻ trung, có lộ trình thăng tiến, phù hợp gắn bó lâu dài

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Tham gia teambuilding, các chương trình giao lưu party của công ty...

- Môi trường phù hợp để học hỏi kinh nghiệm dành cho các bạn sinh viên mới ra trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin