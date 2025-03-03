Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Mega One Group Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Mega One Group Việt Nam
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Lương cứng từ 8.000.000
- 10.000.000 VND
- Thưởng hàng tháng theo doanh số và hiệu suất làm việc cá nhân, thưởng nóng, thưởng các dịp lễ, tết.
- Lương tháng 13, BH đầy đủ theo Luật định.
- Môi trường công ty trẻ trung, năng động, thân thiện, tôn trọng và lắng nghe ý kiến lẫn nhau., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thái độ tốt, nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập
Thúc đẩy kinh doanh, kỹ năng giao tiếp
Ưu tiên có kinh nghiệm (chưa có được đào tạo)
Không yêu cầu bằng cấp
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập
Thúc đẩy kinh doanh, kỹ năng giao tiếp
Ưu tiên có kinh nghiệm (chưa có được đào tạo)
Không yêu cầu bằng cấp
Tại Công ty TNHH Mega One Group Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mega One Group Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI