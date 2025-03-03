Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Mega One Group Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lương cứng từ 8.000.000 - 10.000.000 VND - Thưởng hàng tháng theo doanh số và hiệu suất làm việc cá nhân, thưởng nóng, thưởng các dịp lễ, tết. - Lương tháng 13, BH đầy đủ theo Luật định. - Môi trường công ty trẻ trung, năng động, thân thiện, tôn trọng và lắng nghe ý kiến lẫn nhau., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ tốt, nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập

Thúc đẩy kinh doanh, kỹ năng giao tiếp

Ưu tiên có kinh nghiệm (chưa có được đào tạo)

Không yêu cầu bằng cấp

Tại Công ty TNHH Mega One Group Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mega One Group Việt Nam

