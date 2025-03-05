Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PTDM55 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Phúc An 2 xã Mỹ Hạnh Nam ( cách cầu Lớn 4km), Đức Hoà, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Gọi điện thoại Chăm sóc khách hàng cũ và mới;

- Tiếp nhận thông tin , kết hợp cùng phòng XNK báo giá cho khách hàng.

- Tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng qua Website, Facebook, Zalo,Tiktok...

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp trung cấp trở lên. Biết sử dụng thao tác vi tính cơ bản.

- Có kinh nghiệm Sales, chăm sóc khách hàng, bán hàng từ 1 năm trở lên

- Tác phong nhanh nhẹn, năng động, chịu học hỏi.

- Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng nói lắp

- Chăm chỉ, hòa đồng, có tinh thần cầu tiến

- Nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt, có sự kiên trì trong công việc và chịu được áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PTDM55 Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng % hoa hồng theo hợp đồng doanh số, thu nhập trung bình thấp nhất từ 8 - 25 triệu theo năng lực

- Tăng lương theo hiệu quả công việc - Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, nghỉ Lễ Tết theo chế độ của nhà nước.

- Thưởng sinh nhật, Lễ Tết, lương tháng13, du lịch, tham gia hội chợ trong nước và quốc tế

- Phỏng vấn đi làm ngay - Cơ hội phát triển cao - Tham gia cộng đồng làm việc trẻ trung, năng động,sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PTDM55

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.