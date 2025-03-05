Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, CT4

- Vimeco, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Theo dõi đơn hàng vận chuyển, Đôn đốc thông quan, phát hàng cho đối tác.
- Trả lời khiếu nại, thắc mắc đối tác, khách hàng...qua email, phần mềm, điện thoại, tổng đài.
- Tổng hợp báo cáo theo chỉ đạo của quản lý

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, 22-35 tuổi.
- Tốt nghiệp Đại học các khối kinh tế, ngoại ngữ... các ngành nghề liên quan
- Tiếng Anh nghe nói tốt
- Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, khả năng xử lý tình huống phát sinh tốt, chủ động trong công việc.

Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 9 - 11 triệu
- Xét tăng lương 2 lần/năm
- Lương tháng 13 trung bình 2 tháng lương+ quà Tết cho gia đình (TV: 500k; dưới 6 tháng: 2 triệu; dưới 1 năm: 3 triệu; 1 - 3 năm: 4 triệu ........).
- Thưởng ngành/ phòng/ lao động xuất sắc/ lao động tốt....
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, trợ cấp,...
- Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
- Đi du lịch trong ngoài nước 2 lần /năm, teambuilding,...
- Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý
- Công ty cấp máy tính và điện thoại phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà CT4, Vimeco 2, phố Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

