Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Trực tổng đài Callcenter hãng xe Volvo, tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng, cung cấp thông tin và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến dịch vụ.

Ghi nhận thông tin, yêu cầu theo form, đảm bảo thông tin được nhập chính xác và đầy đủ vào hệ thống.

Gửi nhận thông tin với đối tác, phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng máy tính cơ bản.

Kỹ năng lắng nghe, hướng dẫn, truyền tải thông tin tốt.

Sử dụng giọng nói tốt, không nói ngọng, lắp hay mang nặng địa phương.

Nhẹ nhàng, hòa đồng, chăm chỉ, chịu khó học hỏi.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Ưu tiên ứng viên phát âm chuẩn tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khoán: 4.000.000 - 5.000.000 VNĐ/tháng.

Xét tăng lương dựa trên thành tích.

Làm thêm hưởng 150% lương, làm ngày lễ hưởng 300% lương.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được cung cấp đầy đủ thiết bị khi làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.